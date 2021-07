Santiago Segura se moja en medio de la polémica que rodea a Florentino Fernández

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images

El actor y director de cine Santiago Segura ha defendido este jueves a su amigo, el humorista Florentino Fernández, tras convertirse en trending topic, para mal, por su opinión dada sobre las mujeres cómicas en una entrevista en El Mundo.

Al ser preguntado por la polémica que envuelve a La chocita del Loro, un local de Madrid cuya directora afirmó recientemente que casi no actuaban mujeres allí porque “mucho del humor que hacen es victimista o muy feminista”, Fernández dejó una polémica respuesta.

“El que tiene talento, aflora. Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos. Es que tenían que contratar más mujeres’. Bueno, pues si tienen talento que las contraten y, si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así”, valoró.

Fernández aseguró que “nuestra historia es heteropatriacal”, pero que “es algo que hemos heredado y vamos a cambiarlo hasta donde podamos y al ritmo que se pueda”. “Este tipo de reivindicaciones están muy bien, porque de vez en cuando hay que recordar que tiene que haber una paridad y que todos debemos tener las mismas oportunidades, pero luego tienes que demostrar que puedes estar a la altura”, concluyó.

Segura, en unas declaraciones al portal Nius, ha expresado que el titular de Fernández “se ha podido malinterpretar” y le ha defendido diciendo que hoy en día el baremo para contratar a un cómico o a una cómica es “comercial”. Asimismo , el protagonista de Torrente ha asegurado que conoce muy bien a Flo y que sabe que es “muy buena gente y para nada machista”.

El cineasta también ha querido apuntar que él contrataría “mil veces antes a Martita de Graná, que es una genia, que a centenares de humoristas hombres, con un perfil más bajo o un talento humorístico más limitado”.

“Afortunadamente, el reinado de los ‘hombres graciosos’ está llegando a su fin, y las mujeres con vis cómica, cuando acceden a oportunidades (que antes se les negaban), están demostrando que están sobradas de talento, dominan el humor y pueden hacer reír igual o más que cualquier hombre”, ha zanjado Segura.