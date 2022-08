El momento de la boda de Sarah Hyland que encantará a los fans de 'Modern Family'

FilmMagic via Getty Images

“Se suponía que el año pasado íbamos a casarnos y no ocurrió. Después se suponía que iba a ser este año y no ocurrió. Así que el año que viene nos vamos a Las Vegas o a un juzgado. 2022 tiene que ser nuestro año, ¿verdad?”, dijo Adams en una entrevista a People.

JESSE OFFICIATED THE WEDDING 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/mNPQgvwJb6

Tal y como informa la revista Page Six , Hyland lució dos diseños de Vera Wang, durante el evento. Para la ceremonia optó por un vestido con cuerpo plisado, escote corazón y falda de vuelo con abertura.

La pareja se conoció tras la aparición de Wells como presentador en el reality de parejas Bachelor in Paradise, cuando empezaron a hablar a través de redes sociales. Hicieron público su romance en 2017 y en julio de 2019 se comprometieron con un fiesta que celebraron en octubre de ese mismo mes. Sin embargo, desde entonces la pareja ha estado posponiendo sus planes de boda.

Durante estos años, Hyland ha pasado por diversos problemas de salud derivados de su displasia renal. En 2017 tuvo que someterse a un segundo transplante de riñón que le afectó también a su salud mental. “Durante mucho tiempo me planteé el suicidio porque no quería fallarle a mi hermano pequeño como le había fallado a mi padre”, explicó en una entrevista. “Me he pasado la vida siendo siempre una carga, teniendo que ser atendida y cuidada”, señaló. Tras esto también se le diagnosticó endometriosis, por la que fue operada por cirugía laparoscópica apenas meses después.