La actriz Sarah Hyland —conocida por interpretar a Haley, la hija mayor de los Dunphy, en la serie Modern Family— ha concedido su entrevista más sincera, en la que ha contado los graves problemas de salud a los que se ha enfrentado.

La intérprete, de 28 años, ha pasado ya por al menos 16 operaciones debido a la enfermedad que padece, displasia renal. Se produce cuando uno o ambos riñones no se desarrollan correctamente y aparecen quistes dolorosos.

En la entrevista, que ha concedido a Self, confiesa que se ha tenido que someter a un segundo trasplante de riñón después de que su cuerpo comenzara a rechazar el órgano que su padre le había donado en 2012 —Hyland había hablado públicamente del primer trasplante pero no se conocía el segundo—.

"Cuando un miembro de tu familia te da una segunda oportunidad de vivir y fracasa casi sientes que es culpa tuya. No lo es. Pero lo es", afirma. El rechazo de su cuerpo al riñón, pese a la diálisis a la que se sometió, hizo que se sintiera "muy deprimida".

Su hermano Ian resultó ser un donante compatible y accedió a darle uno de sus riñones. "Durante mucho tiempo me planteé el suicidio porque no quería fallarle a mi hermano pequeño como le había fallado a mi padre", explica en la entrevista. "Me he pasado la vida siendo siempre una carga, teniendo que ser atendida y cuidada".

Según reconoce, hablar de sus pensamientos suicidas con alguien cercano le ayudó, por lo que anima a otras personas que lo estén pasando mal a abrirse sobre sus sentimientos con personas de confianza: "No es algo de lo que avergonzarse". También le ayudaron el apoyo de su familia y volcarse en su profesión: "Mi trabajo es mi terapia. No estaría aquí si no fuera por él".

La actriz recibió el riñón de su hermano en septiembre de 2017 —curiosamente tres días después de conocer a su novio actual, Wells Adams— y ambos están bien. Sin embargo, poco después de la intervención Hyland fue diagnosticada de endometriosis y de una hernia abdominal, por lo que tuvo que pasar por quirófano de nuevo. "La cirugía laparoscópica es una de las cosas más dolorosas por las que he pasado en la vida", recuerda.

Hyland asegura que hoy en día es feliz, a pesar de los momentos de dolor que pueda tener y enumera lo mejor de su vida: "Tengo dos de los perros más maravillosos del mundo. Tengo el mejor novio posible, que tiene el tercer mejor perro del mundo. Tengo la mejor familia que podría pedir. Estoy en una serie absolutamente increíble".