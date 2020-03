Saraswathi y la fruta prohibida

Paloma Navas Saraswathi compra la fruta que no puede cultivar por el estigma que sufren las viudas.

Cuando pidió trabajo a un terrateniente local, Saraswathi recibió la siguiente respuesta: «No puedes tocar los frutos de mis árboles porque no volverían a crecer nunca más». Su reacción no es extraña en su aldea del sur de la India: Saraswathi es viuda y todo lo que rodea a este colectivo causa rechazo hasta el punto de que, aunque su marido haya fallecido por alcoholismo, sus vecinos y vecinas la culpan a ella. Dicen que no supo cuidarle.

Este 8 de marzo, la Fundación Vicente Ferrer quiere recordar la situación de desamparo en la que se encuentran 46 millones de viudas de la India. Como Saraswathi, de tan solo 27 años y con tres hijas a su cargo, a la discriminación de ser mujer, se le unen los estigmas y la creencia generalizada de que tenerlas cerca da mala suerte. Por eso, suelen recluirse en sus casas. No está bien visto que se dejen ver caminando solas en el pueblo. Si sale, debe hacerlo prescindiendo de todo abalorio tan característico de las mujeres de la India. Se espera que no miren directamente a los ojos para no traspasar su mala suerte a los demás. Incluso sus hijos e hijas las rechazan si son adultos.