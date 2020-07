Sassoli: "Decir que la UE ha sido inexistente durante la crisis del coronavirus es propaganda simple"

REUTERS El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli

Contundente y fiel a la idea de que sin Europa la crisis de la Covid-19 hubiera sido peor de lo que ha sido hasta ahora. Así se muestra el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli (Florencia, Italia, 1956), cuando se le pide que haga balance sobre lo catastrófica que está resultando la pandemia no sólo para la UE, sino para el mundo entero. Pero, pese a que la institución vuelve a verse en el foco de todas las críticas y cuestionamientos —dada la gravedad de los hechos y sus terribles consecuencias en todos los ámbitos—, Sassoli se muestra confiado de la necesidad de cuidar el club comunitario acortando distancias “entre Norte y Sur” y apostando por las nuevas generaciones, que serán “el futuro de Europa”. Durante un encuentro telemático exclusivo con medios de seis nacionalidades diferentes, entre los cuales estaba seleccionado El HuffPost, Sassoli ha expresado la necesidad de no dar “ningún paso atrás” en el plan anticrisis previsto por Bruselas ¿Cómo valora la gestión de la crisis de la Covid-19 en España desde el punto de vista europeo? Hemos visto a su país particularmente afectado por la pandemia del coronavirus, como otros muchos países. Ha habido muchos problemas, y difícilmente olvidaremos las imágenes de los últimos meses, las elevadas cifras de contagios y de muertes en España. Pero por parte de las autoridades españolas también hemos visto una reacción positiva muy importante; han hecho un esfuerzo muy importante y han tomado medidas útiles para apoyar a sus ciudadanos. Lo que necesitamos ahora es que España se implique para tratar de que el Consejo Europeo apruebe las medidas apropiadas.

Desde el inicio de la pandemia, el debate se ha centrado en lo que Europa debería haber hecho para mejorar las condiciones socioeconómicas de los Estados miembros. ¿Por qué siempre se está esperando a que haya crisis para mejorar las cosas? Es evidente que las crisis generan situaciones impredecibles. ¿Quién se habría imaginado en febrero que habría confinamientos, que se pararía la producción en todo el mundo, que la gente no podría salir de su casa? Nadie se lo habría creído. Pero en esta situación hay claramente un antes y un después. Europa siempre ha tratado de buscar un cambio en la UE, pero esto no es una reacción a una emergencia, es una visión sobre cómo podemos seguir adelante, lo cual considero ligeramente distinto.

Lo que vamos a hacer es utilizar la experiencia de la pandemia para reforzar la Unión Europea. Queremos que la UE incremente su independencia, su resiliencia y sus capacidades. En primer lugar, queremos cumplir los objetivos que establecimos al principio de este mandato. Queremos convertirnos en el continente líder en la lucha contra las emisiones, y lo conseguiremos, porque tenemos un plan, y es salvar el planeta. Si Europa no da un paso adelante, nadie lo dará, por eso tenemos que actuar. Pero para hacerlo tenemos que cambiar nuestra economía, tenemos que cambiar los parámetros en los que trabajamos, tenemos que cambiar nuestro modo de vida, tenemos que aumentar nuestras capacidades de trabajo. No creo que esto sea simplemente una reacción a la emergencia, sino una estrategia.

En mayor o menor medida, todo el mundo puede abordar una emergencia, pero nosotros no queremos hacerlo de cualquier manera. Tiene que ser de forma democrática; no queremos ver respuestas autoritarias. Por eso nuestra intención también es reforzar la democracia europea. La canciller alemana, Angela Merkel, habló el miércoles pasado sobre la agenda durante el periodo de la presidencia alemana de la UE. ¿Qué acciones políticas espera en los próximos meses por parte de Alemania? Creo que sus prioridades se corresponden totalmente con nuestros requisitos a día de hoy: el de una Europa que relance la economía de todos sus Estados miembros, y la condición de que los ciudadanos salgan de este terrible estado de emergencia. Esta semana tenemos muchas reuniones, como saben, entre otras con la canciller Angela Merkel, y sobre la negociación del marco financiero plurianual (MFF).

Como Parlamento, nosotros haremos hincapié en nuestra postura: no podemos dar marcha atrás. Es necesario establecer un calendario concreto con fechas de entrada y salida de los recursos propios, y hablaremos sobre algunos puntos presupuestarios con los que no estamos especialmente contentos. Me refiero a los jóvenes, a la cultura, a los programas Erasmus, a la investigación. Estos campos necesitan un ajuste. No podemos recortar los fondos dirigidos a los jóvenes que serán el futuro de Europa. Espero que podamos hacer un buen trabajo en esto. La última palabra la tiene el Parlamento, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo común aquí.

Estamos acumulando deuda para las generaciones futuras, así que lo que tenemos que hacer es darles más capacidades, ponerlos en una posición en la que puedan alcanzar estándares más altos de bienestar. Esta pandemia ha demostrado que el modelo social resulta clave en la vida de nuestros ciudadanos, y esto es algo que deberíamos impulsar. Europa está inmersa en esa especie de guerra comercial entre Estados Unidos y China. Por un lado, EEUU amenaza con retirar sus tropas de Alemania; por otro, China ha tenido una dudosa diplomación en la distribución de mascarillas en esta crisis, por poner un ejemplo. ¿Puede Europa tener una política comercial independiente no sólo de China, sino de EEUU? Lo que ahora necesitamos es una Europa más independiente. Me alegró

comprobar que esto coincide con el discurso de Angela Merkel, que habló de la necesidad de una Europa más resiliente, autosuficiente, para abordar los efectos de una crisis global. Pero para hablar de esto debemos tener nuestro propio punto de vista. Debemos recuperar gran parte de la producción que hace un tiempo estaba en Europa y ya no lo está. Pero para ello tenemos que reflexionar sobre qué papel queremos jugar en el tablero internacional. También tenemos que impulsar el proyecto de defensa común. Creo que se necesitan muchos ingredientes para que Europa esté preparada para afrontar los retos que se nos presentan en el panorama internacional.

Veo muchos buitres mirando a la UE en busca de rápidas adquisiciones. No podemos permitirlo.