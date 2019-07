Scar, el malo de 'El rey león', existe de verdad

A post shared by Fabrizio Bignotti. (@fabriziobignotti) on Jul 12, 2019 at 7:59am PDT

“Es una león de aspecto alocado, pero muy tierno”, dijo sobre Benna (nombre del león) el fotógrafo de 55 años aDaily Mail. “Perdió el ojo en una pelea brutal”.

Según éste, muchos piensan que los leones machos tienen una vida fácil porque son las hembras las que proporcionan la comida y que éstos se pasan el día durmiendo. “A veces lo hacen, pero la mayoría de las veces están patrullando para defender su territorio y su manada”, explicó el italiano, que contó que la de Benna cuenta con siete cachorros y dos leonas.

“Los machos acaban peleándose con otros leones que quieren quedarse con las hembras”, aseguró.

No es el caso del personaje de Disney, cuya cicatriz tiene un origen bastante incierto. La historia presentada en el libro The Lion King: Six New Adventures asegura que se la hizo en una pelea con un bisonte, mientras que en la versión real de 2019 se insinúa que fue durante un enfrentamiento con su hermano Mufasa.

En ninguno de los dos casos se habla de hembras, pero en los dos el resultado es el mismo.