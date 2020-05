Schuman o el poder de la palabra

Conmemoramos este 9 de mayo de 2020 el 70 aniversario del discurso que pronunció Robert Schuman y que se considera el origen del proyecto europeo tal y como ha llegado a nuestros días. El Parlamento de Canarias preside en estos momentos los parlamentos regionales de la Unión Europea con capacidad legislativa, lo que se conoce como Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE). Por tanto, ha coincidido en el tiempo esta presidencia que nunca antes había ostentado Canarias, una región ultraperiférica y territorio singular dentro del proyecto europeo. Canarias es un buen termómetro de las constantes vitales de ese proyecto europeo, por el sentimiento europeísta de una región que, pese su lejanía del continente, permanece muy cercana a los valores que lo fundaron.

Los canarios sabemos muy bien lo que supone ser europeos. Siempre hemos sido territorio de paso, de mezcla o, como dicen los portugueses, de mestura. Canarias es lo que es gracias a la aportación del variadas influencias culturales, sociales y económicas, muchas de ellas procedentes de países europeos antes de la existencia de la Unión. Nuestro archipiélago sirvió también como exportador de esos valores hacia el continente americano.

En este momento que vivimos como consecuencia de la pandemia de Covid-19 y de la situación política en el sentido de cómo está el conjunto de la vida política en todo el mundo occidental, vemos que la mayor parte de los discursos políticos se hacen no para convencer, sino para reafirmar las posiciones propias. En el discurso político actual, también en la Unión Europea, hay un exceso de ruido y escasa voluntad de convencer a quien no opina como el resto, a quienes tienen otra visión de cualquier cuestión, incluido el proyecto europeo. Hoy, los discursos políticos están más centrados en reafirmar a los propios partidarios de quienes lo emiten y no buscan convencer al otro, en la mayoría de los casos.