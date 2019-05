Se venden Pedanías Altas de Lorca por abandono político

Con sus 1.675 km2, Lorca es el segundo término municipal de España en extensión, siendo Cáceres el primero. Sin embargo, el censo de población de la ciudad no alcanza los 100.000 habitantes, lo que supone un par de observaciones de ámbito geográfico y demográfico. Por un lado, gran parte del territorio lorquino es un desierto que se extiende desde el litoral de Águilas en Levante hasta comarcas de geomorfología montañosa al oeste, las cuales lindan con los términos municipales de Cehegín y Caravaca de la Cruz. Por otro lado, a medida que uno va transitando por carreteras secundarias que atraviesan el extenso término, se va topando con una serie de aldeas que, juntas, forman una constelación de reductos escasamente poblados y aislados. De esta constelación he venido hoy a escribir; de la que se halla al oeste del casco urbano de Lorca y donde radican mis orígenes más profundos por muy francés que haya nacido. Esta constelación son las Pedanías Altas de Lorca.

El topónimo Pedanías Altas de Lorca designa siete reductos humanos alejados del centro civilizado de Lorca, las cuales podrían ser equiparadas con una visión murciana de la que plasmó de las Hurdes de Extremadura el gran Buñuel. Al oscilar entre 6 y 1.318 habitantes, los censos de Avilés, Coy, Culebrina, La Paca, Zarcilla de Ramos y Zarzadilla de Totana dan a entender que estamos hablando de un área geográfica desierta que, además de haberse vaciado desde los años 1950, por la marcha a Alicante y Barcelona, siguió padeciendo del despoblamiento durante la gran emigración a Francia en los años 1960. Actualmente, dicho despoblamiento sigue incrementándose cada día, recordando la eventualidad de una deserción cada vez menos hipotética y el inexorable envejecimiento de la población de la zona.

Tuve la suerte de residir en la pedanía de Avilés durante un año entre 2014 y 2015, lo cual me permitió vivir en carne propia lo que suponía ser un ciudadano de tercera respecto a aquellas familias privilegiadas del centro de Lorca. Para empezar, un único autobús conecta por la mañana Coy, Doña Inés y Avilés con Lorca y se coge sobre las siete de la mañana. Esto le supone a un estudiante de bachillerato un madrugón que muchos adultos no tienen que hacer a la hora de ir a trabajar. El único autobús para regresar a las mismas pedanías coincide con el salir de clase y, evidentemente, tarda su hora para llegar casi a las cuatro de la tarde a Coy, que se encuentra a unos 35 kilómetros de Lorca. Esto es como decir que un coyno que va a bachillerato dispone de dos horas menos al día para descansar, estudiar o practicar otro tipo de actividad. También significa que es imposible ser adulto coyno y trabajar en Lorca si no se posee el carnet de conducir y un auto. Por último, significa que es imposible residir en una de las pedanías mencionadas y hacer vida en Lorca por la tarde si se depende del transporte público. De ahí que pertenezca al ámbito de la utopía para un joven el plantearse cualquier tipo de actividad extraescolar, sea cultural o deportiva. Ser de Coy o de Doña Inés elimina de per se el poder practicar kárate, baloncesto o natación en un club. Por lo tanto, sobreviven como pocas actividades sociales el bar, la caza o las asociaciones de mujeres. Tal vez todo esto explique en parte que ciertos comportamientos adictivos se den con mayor facilidad y estén más normalizados incluso en edades tempranas.

Mi año de residencia en Avilés coincidió con elecciones locales y, por cometer la locura de empadronarme, me tocó ser presidente de mesa electoral por lo que pude vivir una experiencia que me permitió profundizar el vínculo de vida con gran parte de mis conciudadanos quienes, en gran proporción, superaban los 70 años de edad. Referirme al bacherellening unas semanas antes de los comicios electorales supondría caer en un tópico fácil a imagen y semejanza de las flechas de amor de los sonetos de Petrarca, así que no me aventuraré en ello. En cambio, quise preguntarles a dos sabios si podían compartir una serie de relatos que ilustren de manera más acertada, precisa y viva algunos feos perpetrados por los políticos del lugar y sitúa a los habitantes de las Pedanías Altas en un punto de inferioridad cuando, en realidad, también pagan impuestos.