Sebastián Yatra cuenta cómo vivió el bofetón de Will Smith en los Oscar: y sentado junto a Beyoncé

Sin embargo, el día antes la esposa de Lin-Manuel Miranda se contagió de coronavirus y el compositor no pudo acudir a la gala, por lo que reorganizaron todas las sillas. Cuando fue al último ensayo vio que ya no se iba a sentar junto a Billie Eilish, continuaba en primera fila, pero al otro lado.

Tras ese momento y ya viendo el resto de la gala junto a su madre, lo que no esperaba es que se levantaran las dos personas que estaban a su lado y en su lugar se sentaran Beyoncé y Jay-Z. “Los saludé y menos mal que ella llevaba guantes, porque me empezaron a sudar las manos”, ha señalado ante la risa de todos.

″Él me dijo que le encantó mi traje, a mí no me gustó tanto el de él, pero le dije que me encantó. Y vivimos ahí con Beyoncé lo de la cachetada”, ha recordado el cantante.