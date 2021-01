¿Son los audios de WhatsApp una buena opción comunicativa?

No he encontrado estadísticas fiables del porcentaje de interacciones por WhatsApp que siguen priorizando el texto escrito y las que han sucumbido a la nota de audio, pero apelando a la experiencia personal, y a los resultados obtenidos en diversos grupos de discusión, constato una evidente tendencia a oralizar los mensajes.

Tengo una sobrina de 25 años que afirma que con sus amigos sólo se manda notas de audio y nunca mensajes de texto. El estado de su perfil de mensajería instantánea dice “llamadas no, sólo WhatsApp”. ¿Se está generalizando el uso de los audios en WhatsApp como herramienta principal de comunicación, en todas las franjas de edad?

Por ello, convendría que antes de mandar el próximo audio nos preguntáramos ¿es relevante? No sea que esa interminable nota de voz de quince minutos, sin resumen, ni palabras clave, ni nada, mandada al interlocutor así, desnuda, sin marcas que llamen su atención, no consiga superar la prueba y quede relegada al olvido.

Pero la magia desapareció con la irrupción del WhatsApp: podíamos explayarnos a golpe de teclado tanto como quisiéramos. ¡Era gratis! No costaba nada. O eso parecía. Porque terminamos pagándolo con muestro tiempo. Según el informe Digital 2020 en España , publicado por Hootsuite y www.wearsocial.com , los españoles pasamos de media casi seis horas al día en internet, la mayoría a través de nuestro teléfono móvil. Muchas de estas horas se dedican a guasapear.

Escribir en las pequeñas pantallas de los smartphones es incómodo y hacerlo en exceso puede dar lugar a patologías y hasta parece que está cambiando la forma de nuestro pulgar . Para los verdaderos adictos a la mensajería instantánea han surgido alternativas: escribir nuestros mensajes a través del ordenador ya es posible. Y cuando no tenemos un ordenador cerca y queremos dar rienda suelta a nuestra verborrea, siempre podemos recurrir al audio.

Del texto al postexto

En la primera década del 2000, los trabajos sobre la comunicación en internet destacaban que ésta era ante todo un fenómeno textual. Hasta la lengua común lo reflejaba: en francés los SMS se llamaron textos y para el acto de enviar mensajes por el móvil, en inglés se eligió el verbo to text.

Sin embargo, veinte años después, esta naturaleza se ha modificado sustancialmente. Y no sólo en lo que concierne al envío de notas de voz, sino a toda una tendencia multimodal que incluye el intercambio de fotos, vídeos, memes, emojis, gifs, stickers y un largo etcétera de signos no verbales.

Cada vez se escribe menos, también en internet. Y no se trata de una preferencia que incumbe únicamente a la comunicación interpersonal privada, sino también a otras esferas: la creación artística o el marketing digital, por ejemplo, también participan de ella.

No hace mucho que Fahrad Manjoo vaticinaba en The New York Times el fin del texto escrito y aseguraba que esta hegemonía de lo audiovisual estaba modificando nuestra forma de pensar, al dar prioridad a lo emocional sobre lo racional.