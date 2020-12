Señoras que se alegran de no ser más de seis en Navidad

Has oído hablar de ellas, pero nunca las has visto. No son una leyenda urbana, ni un bulo inventado, tampoco llevan capas de invisibilidad. Las señoras que se alegran de que este año no podamos juntarnos más de seis en las celebraciones existen, son reales y están por todas partes. Sus familiares nunca las reconocerían. Sus vecinas jamás lo dirían. Puede que ni ellas mismas se atrevan a expresarlo: “hijo, qué pena que no puedas venir”, “os echaré muchísimo de menos”, “este año no va a ser igual”. Pero no te confíes, tras esa lagrimita seca que no moja ni la punta del pañuelo está teniendo lugar todo un despliegue de fuegos artificiales, juegos de luces, bandas de música y coreografías de miles de actores formando un gran brazo de WhatsApp. Desde la apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín no se recuerda celebración similar.

Y es que solo ellas saben el enorme sacrificio que supone preparar, por ejemplo, la cena de Nochebuena: para empezar, hay que ir comprando el marisco en agosto porque el precio en diciembre se pone por las nubes, hacer una lista con los entrantes, los primeros y los principales, preparar el caldo un mes antes, desalar el bacalao durante siete días, dejar hecha la masa de las croquetas y los moldes del hojaldre. Luego está lo de seleccionar la vajilla, limpiar las copas que están llenas de gotas, comprar los cuencos adecuados para la crema, repasar que haya cubiertos suficientes, elegir una mantelería con motivos navideños, adornar la casa (esto ya llevan un mes haciéndolo). Cuando ya tienes todo lo “pre” hay que ponerse con lo “pro”: ir a varios mercados, esperar infinitas colas ¿quién da la vez? ¡señora no se cuele! ¡lo siento, pero se lo acaban de llevar! Hacer varios viajes cargadas con bolsas, jugar al Tetris encajando los alimentos en la nevera, en la despensa y hasta en la bañera.