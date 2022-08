En Europa la situación no es muy diferente. En total, el Observatorio europeo de la sequía mantiene en alerta al 63% del territorio que afecta principalmente a países tradicionalmente más húmedos como Reino Unido, Francia o Alemania. La idea es que en todos ellos no solo existan esfuerzos para reducir el consumo de gas de cara al invierno, sino también de agua.

“Un invierno sin gas puede ser duro pero se aguanta. Sin agua no se puede vivir porque es vital”, advierte a El HuffPost Julio Barea, especialista en hidrogeología de Greenpeace . Y apunta que en España este problema lo tenemos “más integrado” por nuestra situación geográfica pero que realmente la crisis se está extendiendo a países vecinos. “Está claro que nadie puede cuestionar ya el cambio climático”, añade.

Cómo se ha llegado a esta situación

Las temperaturas extremas que favorecen la evaporación del agua embalsada y la falta de lluvia para rellenarlos son factores que agravan el problema. Sin embargo, el verdadero vaciado de los embalses no son solo consecuencias de esta situación extrema.

Para Ecologistas en Acción , la situación actual no es tanto por falta de lluvia sino por exceso de consumo que no ha dejado de crecer desde 1995. Según detallan, los regadíos utilizan ya el 85% del agua embalsada y ese porcentaje es cada vez mayor. Sus estimaciones calculan que España “aguanta” de manera sostenible tres millones de hectáreas de este tipo de cultivos y, en la actualidad, hay más de cuatro millones de hectáreas. “Se está regando por encima de nuestras posibilidades, hay el agua que hay”, denuncia Santiago Martín, portavoz de la asociación.

Martín también reconoce que la clave va a ser el otoño y que, si este es también seco, ya se puede hablar de un período de sequía complicado y se agravarán las restricciones que podrán afectar a principios de año a millones de españoles. “El acceso al agua potable es un derecho humano y no pueden ponerle restricciones cuando están regando al lado a toda pastilla”, añade.

Desde Greenpeace también reconocen que han alzado la voz y que se podía haber amortiguado esta situación y añaden que una sequía se gestiona con los embalses llenos y no ahora. “Esperan a que suene la campana y tener suerte y termine lloviendo, pero esto va a dejar de pasar”, pronostica Barea que también reconoce que recortar el regadío y cerrar pozos son “medidas impopulares” para las grandes explotaciones.

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via AFP via Getty Images

Sobre el tema de las desaladoras, Barea recuerda que no puede ser una solución porque es una fabrica con gran impacto medioambiental y añade que “tiene que ser el último recurso para dar agua a la población”.

Cómo se revierte el problema

Además destacan que es fundamental limitar el consumo para los regadíos, concienciar a la población y cerrar los pozos ilegales. No aparece entre sus propuestas la creación de nuevos embalses, tal y como proponen desde la ultraderecha. Primero, porque España ya cuenta con la red de embalses más amplia de Europa, con 1.200 grandes embalses y nuevas megainfraestructuras suponen un gran impacto en los ecosistemas. Además, destacan que esa medida no serviría para solucionar el problema porque habría más “vasos para llenar” y no se atajaría la base del problema. “Ni con esos 1.200 embalses somos capaces de atajar el problema de sequía”, expresa Barea.