Para ser catador profesional de chocolate necesitas todo esto

Para no alterar sus sentidos (ni los sentidos de los demás compañeros del panel), los catadores de chocolate no deben tomar café fuerte ni té antes de las catas. También les solicitan que eviten fumar y comer alimentos de sabor intenso la noche anterior. Está prohibido llevar perfume, pintalabios y bálsamos labiales, e incluso utilizar suavizantes que tengan un olor fuerte y puedan afectar al olfato de los catadores.

Al preguntarle por los posibles riesgos para la salud relativos al trabajo (especialmente el riesgo de diabetes por el alto contenido de azúcar), Robbins comenta que los catadores solo prueban entre 8 a 10 muestras al día (una pequeña porción de chocolate por muestra) y no les hacen comérselo todo, de modo que, en realidad, comen como máximo unas cinco pequeñas porciones diarias. Algunos catadores incluso escupen la muestra en un recipiente.

Mondelez publicó un anuncio a principios de este año para cubrir un puesto de catador y, tras un bombardeo de solicitudes (5798, para ser precisos), tuvieron que cerrar el anuncio antes de lo esperado. Pero eso no quiere decir que sea imposible entrar, ya que tienden a cambiar de catadores a mitad del año.

No es tan simple como parece. Lo dice alguien que sacó un 0% en las pruebas. Probé tres trozos de chocolate y me quité el sabor entre trozo y trozo con una galletita salada, todos los trozos me resultaron cremosos y dulces con un tenue toque de plástico (sí, eso es lo que escribí).