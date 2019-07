Serena Williams, sin retoques: "Es vergonzoso que se penalice a las mujeres solo por ser ellas mismas"

Shaun Brooks via Getty Images

Shaun Brooks via Getty Images

Serena Williams se ha desnudado para Harper’s Bazaar. La estrella del tenis aparece sin retoques en la portada de agosto de la edición estadounidense de la revista, donde además publica un ensayo en primera persona en el que asegura que siempre levantará la voz ante lo que ella considera injusticias.

La deportista habla sobre la controvertida final del año pasado del US Open 2018, en la que, tras perder, acusó al árbitro de “ladrón”, “mentiroso” y machista. La prensa la acusó de “montar un circo” y de tener una actitud “desatada”. Ella lo resume así: “Me sentí derrotada y faltada al respeto por un deporte que me encanta, un deporte al que he dedicado mi vida”.