Sí, comer sano es más caro, pero es nuestra culpa

Las reglas de una compra sana y económica

“Llevar una dieta sana y que no salga cara requiere mayor planificación. Se juntan varios factores: disponemos de poco tiempo para planificar la compra y preparar en la cocina, y acabamos yendo al súper a lo fácil. No improvisar a la hora de comprar ayuda a tener un control sobre el gasto de la cesta y la dieta”, asegura Blanca Raidó, dietista-nutricionista de la Fundación Dieta Mediterránea . Insiste la especialista en que la organización de los menús semanales es una de las primeras premisas para empezar a abaratar ese gasto prioritario en los hogares y, al tiempo, evitar el desperdicio de alimentos.

“Si basas tu alimentación en productos vegetales, especialmente legumbres y cereales, y frutas y verduras, la parte proteica, que suele ser más cara, la reduces y no sale tan caro. Es que si realmente nos basamos en los patrones de la Dieta Mediterránea, no es tan caro”, coincide la dietista de la Fundación Dieta Mediterránea.

En este sentido, la especialista da una clara orden: “Hay que basarse en alimentos y no productos. Todo lo que sea precocinado y tenga más de cinco ingredientes, deséchalo, no hace falta. En realidad, casi el 80% de lo que encontramos en el supermercado no es necesario en nuestra dieta”.

Simplificar la cesta de la compra

¿Alimentos eco o bio?

¿Menos carne?

¿Superalimentos?

“Yo no creo en ellos. Es sencillamente una etiqueta que no es necesaria. Un superalimento no hace una alimentación, la alimentación es un conjunto. La dieta mediterránea no es buena sólo por el aceite de oliva, que es un superalimento, es por el conjunto de alimentos y por la proporción por lo se convierte en buena. Tendríamos que hablar de superalimentación, no de superalimentos”, asegura la dietista-nutricionista Blanca Raidó.