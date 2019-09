El tiempo es un animal feroz que devora tus sueños con obligaciones diarias. Durante las vacaciones te ha dado una tregua. La bestia se ha doblegado para concederte el deseo de hacer lo que te gusta y no puedes durante el año. ¿Has cumplido tu sueño? Tal vez sí, tal vez no, o tal vez no tanto como deseas. ¿Vas a seguir dando el poder al tiempo de hacer lo que te gusta? Si crees en el «si tuviera tiempo», te engañas:

El tiempo no se tiene, se hace.

Una experiencia personal

Mi sueño es escribir. Me fui de viaje sola a una isla casi desierta para concentrarme en la escritura. Creí que la solución era detener al depredador de las horas y los días. Aunque me liberé de la crueldad del tictac, me engañaba.

Escribí a diario. Me sentí vital y satisfecha por llevar a la acción mi sueño. Materializarlo cambió mi relación con la escritura, el fantasma con cronómetro dejó de perseguirme. Escribir influyó en otros asuntos que se revelaban con claridad, seguridad y confianza.

A medida que el tiempo avanzaba, en un minuto indeterminado me di cuenta de algo: “No necesito tener tiempo lejos de mi vida, la clave está en hacer el tiempo de escribir un poco cada día ”.

Al volver de vacaciones, escribí hasta que dejé de hacerlo. Es sorprendente como los viejos hábitos se apoderan de los nuevos faltos de entrenamiento. Poco después una circunstancia familiar me impulsó a retomar el ritmo. En los tiempos muertos de hospital me enfrenté al depredador de las horas disparando letras sobre papel reciclado. Escribir reducía el cansancio y activaba las fuerzas necesarias. Palabra a palabra aprendí a hacerme dueña de mi tiempo.

En cuanto a mi sueño, he de decirte que aún hoy estoy en el intento de cumplirlo tal y como lo imagino. No me importa, lo que me importa es convertirlo en hábito. En este momento escribo, como una vez oí a Elvira Lindo, mientras organizo y realizo las tareas domésticas.

He dejado de ver al tiempo como a un tirano depredador de sueños, he recuperado el poder de hacer tiempo para lo que me gusta y quiero. No necesito irme sola y lejos.

He aprendido que:

Materializar sueños es sencillo: ¡Ponte a ello!

A veces más vale poner en marcha un sueño que cumplirlo.

Hacer lo que gusta te cambia y cambia las situaciones de tu vida que menos te gustan.

Creer en el «si tuviera tiempo» es un engaño.

El tiempo no se tiene, se hace.

¿Qué dice la Ciencia?

La Ciencia dice que al cerebro le gusta ser eficiente. Automatizar acciones repetidas le sirve para ahorrar energía. La inteligencia del cerebro distribuye tareas entre sus partes; en la corteza prefrontal se toman las decisiones y en los ganglios basales se guardan los hábitos de forma permanente. Una acción repetida en varias ocasiones se vuelve más fácil, traza un camino de neuronas conectadas.

Las miles de rutinas que formas durante la vida moldean e imprimen tus circuitos neurológicos. Las rutinas cambian el hardware de tu cerebro. El problema es que un hábito se automatiza con independencia de los beneficios, es por lo que a lo largo de tu vida has adoptado hábitos poco saludables. Esta es la razón por la que tanto te cuesta cambiar aunque estés de vacaciones.