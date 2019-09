Si fueran nuestras hijas muertas, ¿lo haríamos?

¿Si fuese tu hija lo publicarías?

La pregunta la lanza el padre de Diana Quer y va dirigida a Ana Rosa Quintana tras el anuncio por parte de su programa de emitir la reconstrucción del crimen, con las declaraciones del asesino de la joven, conocido como El Chicle.

La pregunta me lleva a 15 años atrás, a un programa de televisión. Contaré más abajo la historia. Me pasma que haya quien considere la pregunta demagógica, me pasma que un padre herido tenga que tolerar latigazos del periodismo, me pasma que sea aún necesario algo así:

“Hemos remitido a la Audiencia un escrito para intentar que en ningún medio de comunicación pueda difundirse este tipo de información”, dice Juan Carlos Quer.

Poco después, me llega un correo de change.org a nombre de la madre del niño Gabriel: “Firma esta petición de ayuda y amparo para que en el desarrollo del juicio oral se salvaguarden nuestros derechos y se proteja la imagen de nuestra familia”. Durante todo el día de hoy se suceden titulares, imágenes, comentarios... que se pasan por el forro esta petición. No solo la tele, claro. Periódicos, radios, medios online… Todo el día en el juicio contra Ana Julia. Un reportero en Ya es mediodía: “La negra ha venido de un blanco inmaculado”. Se cuenta durante horas y horas de emisión cuánto duró la agonía. Periodistas intrépidos, armados con el micro, con el móvil, sabiéndose esperados, entran en un bucle perverso.

Espejo Público entrevista a un funcionario que nos cuenta cómo es la celda de la asesina. Información que no aporta nada, que no importa, que no suma, que no resuelve, que no NADA.

Los familiares de Blanca Fernández Ochoa escuchan estos días todo tipo de comentarios sobre la tragedia de la medallista. No sabemos nada, ni debería interesarnos nada. En la tele no dan tregua. Es imposible no acabar siendo obsceno. Cuando se han de llenar tantas horas, tantos textos, es imposible no caer en obviedades, en maledicencias, en contradicciones, en estupideces, en el horror. Pienso en su madre, en su hermana, en sus HIJOS.