Sí, la brecha de género también existe en el arte

Que las mujeres han sido ignoradas a lo largo de la Historia del Arte es una afirmación que ya no dejar lugar a la duda. Los numerosos estudios, artículos, informes, análisis y libros que abordan cuestiones como esta han permitido crear un corpus teórico de reflexión feminista que está cambiando el canon excluyente del arte. La no presencia de las artistas en las adquisiciones de los museos, en las exposiciones o en los seminarios es denunciada de inmediato, gracias también a la potente vía de comunicación directa y viral que son las redes sociales, y ha ayudado a que el paradigma esté en transformación, especialmente en la última década, en el caso español. En el Informe MAV nº19, elaborado por la asociación Mujeres en las Artes Visuales, se analiza la autoría de exposiciones individuales en diferentes museos y centros de arte en España, y los datos arrojan que frente al 21% de la década 1999-2009, entre 2014 y 2019 habrían crecido hasta el 31% (aunque aún muy lejos de la paridad). Centros como el DA2 de Salamanca, el Centre d’art La Panera en Lleida, el CA2M de Madrid y el CAAC de Sevilla sí cumplen con la paridad en sus programaciones, según el informe.

Si bien la denuncia continua de las feministas ante la no presencia de mujeres está facilitando un lento pero constante cambio en las artes visuales, lo cierto es que la desigualdad que ellas sufren se ve afectada mucho más allá de la representación, se palpa en el día a día. Como cualquier otro sector, existe una profunda brecha de género en el sistema del arte que se ve, además, acuciada por la precariedad casi endémica de las profesiones culturales, sometidas a los vaivenes de la economía en su estadio más bajo. El sistema del arte es, además, un espacio de relaciones interclasistas, donde “juegan” desde los coleccionistas con grandes fortunas a los y las artistas que no llegan al SMI. De estos últimos, el informe La actividad económica de los/las artistas en España: estudio y análisis editado por la Universidad de Granada, detalla que menos del 15% vive de su trabajo artístico y casi el 47% declara que sus ingresos totales anuales, contabilizando todas sus actividades profesionales, sean o no artísticas, es igual o inferior a 8.000 € al año.

Es importante analizar todas las variables y fijarnos además que, dentro de lo precario, existen unos condicionantes específicos que sufren las mujeres artistas (la brecha de género), lo que nos permitiría tomar ciertas medidas como solución, con un impacto más real, atendiendo a las diferencias que por razón de sexo sufren ellas.

En 2019 se publicaba el estudio “Mujeres artistas y precariedad laboral en España. Análisis y comparativa a partir de un estudio global” por Marta Pérez-Ibáñez e Isidro López-Aparicio (mismos autores que el estudio “La actividad económica de los/las artistas en España: estudio y análisis” que citamos antes). El de 2019, del que parto para desarrollar este texto, pone su foco en la precariedad en el sistema del arte fijándose en las condiciones económicas y laborales de las mujeres artistas.

¿Dónde están las mujeres?

Si en otro ámbito profesional somos capaces de entender lo que significa el “techo de cristal”, la feminización de determinadas profesiones o cómo las mujeres “desaparecen” del mercado laboral una vez afrontan la maternidad, no podemos perder de vista lo que pasa en las artes. Si el 70% de quienes se gradúan en Bellas Artes son mujeres, ¿cómo puede ser que entre las artistas jóvenes (de menos de 20 años) ellas sean el 84,6% del total pero entre 21 y 30 sean el 62,5%? ¿Dónde están ese veintipico por ciento menos? Por supuesto, a más edad, más brecha de género: en el tramo de edad superior a 70 años sólo encontramos el 23,8% de mujeres. Podemos concluir, entonces, que entre la finalización de la formación universitaria (en torno a los 22 años) y hasta la jubilación (en torno a los 65) más del 60% de las artistas abandona su profesión. Si analizamos los datos al revés, vemos que entre los jóvenes ellos son un 15% con menos de 20 años, y un 76% con más de 70.