"Si quiere hablar de mi padre, encienda el micrófono y sea un hombre": Vergonzoso espectáculo en el Pleno de Cartagena

Lamentable y vergonzoso el espectáculo que han ofrecido varios ediles del Ayuntamiento de Cartagena durante el pleno de Presupuestos celebrado este jueves, que ha tenido que ser suspendido tras un encontronazo entre Esperanza Nieto, concejal de Hacienda, del PP, y José López, portavoz municipal de Movimiento de Cartagena (MC).

Todo ha comenzado cuando Nieto, de pie en la puerta de salida del Pleno, se ha encarado con López acusándole de haberle insultado.

“Me has insultado directamente y no he abierto la boca”, se la puede escuchar quejándose.

“Estaba hablando con mi madre por teléfono”, se justificaba López, “no mienta usted, que es usted una embustera, mentirosa”.

″¿Me has insultado o no me has insultado?”, preguntaba Nieto.

″¡Embustera, embustera!”, repetía López.