Ocho razones para NO ir a Cádiz en carnaval

Algefoto via Getty Images

1. La ciudad se pone a reventar

¡No cabe ni un alfiler! Cádiz se convierte en un auténtico imán para personas de todo el mundo, y la culpa la tiene que en 1980 fuese nombrada Fiesta de Interés Turístico Internacional . Solo el día del pregón, la ciudad y sus calles ya se ponen a reventar. ¡Y eso que no es el día más importante! La aglomeración y el agobio llegan el domingo con coplas y escenarios improvisados de coros, chirigotas, comparsas, cuartetos y romanceros por el casco antiguo. Y todos, contentos... ¡Un jaleo!

Aunque pensándolo bien, ¿quién no quiere contagiarse del buen ambiente que se crea y del buen rollo? Una vez al año no hace daño. Además, también se puede esperar al lunes. Ese día solo es festivo en Cádiz y muchos turistas ya han vuelto a sus casas. Las chirigotas serán más tranquilas, pero igual de simpáticas.

2. Cuesta encontrar alojamiento

En efecto, es acercarse el Carnaval y todos los hoteles (hostales o pensiones) de Cádiz empiezan a colgar el cartel de “completo”. No queda ni una habitación libre, ¡nada! Ante un panorama así, claramente lo mejor es dejar el viaje para otra ocasión. Para cuando las aguas vuelvan a su cauce.

3. El aparcamiento es imposible

No duermes tú, ni duerme tu coche. Aparcar estos días en Cádiz puede ser una auténtica odisea: la ciudad, con un espacio ya de por sí limitado, se llena de coches. Eso sin entrar a hablar de la circulación, que se convierte en imposible.

4. Hay que disfrazarse

Esa excusa tampoco vale. Primero porque no hace falta salir a la calle disfrazado (aunque puede que te sientas un rara avis si lo haces) y segundo porque los grandes disfraces no son imprescindibles en Cádiz. Esto no es Venecia.Con una peluca y algún elemento combinado con ingenio es más que suficiente. Aquí prima la comodidad y se premia la originalidad.