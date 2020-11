Sin artes no hay educación

¿Se imaginan que las pirámides de Guiza no existieran? ¿Que nunca se hubiera pintado La Gioconda? ¿Que la Torre Eiffel no hubiera sido parte de la Exposición Universal de París de 1889? Podríamos seguir hasta el infinito, con las miles, millones de obras que forman parte de nuestro imaginario y nos conforman como sociedad, y que, por un momento, no existieran. ¿Inimaginable, verdad? Pues algo así ocurriría en un mundo donde las artes no fueran importantes, donde nuestros constructos visuales y estéticos no formaran parte de lo que nos representa como sociedad. Estas obras (todas, en realidad) son las manifestaciones visuales de épocas que hemos transitado como seres humanos y así nos hemos expresado artísticamente a lo largo de la historia. Sabemos, también, lo peligroso que resulta no conocer cómo fuimos antes para entender cómo somos ahora y quiénes seremos en el futuro.

Estamos constantemente bombardeadas de imágenes que nos educan (para bien o para mal) con fotografías, campañas publicitarias, etc. cargadas de estereotipos sexistas. Esto, que resulta muy evidente, lo es porque desde ámbitos como los estudios visuales y el feminismo, se ha puesto el grito en el cielo cuando una y otra vez se repiten roles sexistas en los medios. Artistas como Yolanda Domínguez trabajan precisamente en hacernos “ver” que lo que miramos tiene una carga ideológica fuerte y de reproducción de estereotipos.

Pues bien, el proyecto de Ley de la LOMLOE, que fue aprobado por el Congreso y que se encuentra en fase de enmiendas parciales, prácticamente aboca a una desaparición total del conocimiento de las artes por parte del alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Por un lado, elimina el requisito de la especialización en los grados de Maestría en Educación Infantil y Primaria (pudiendo dar esta materia cualquier otro profesor sin conocimiento técnico) y, por otro, hace de la asignatura artística una optativa y sin contenido específico.

Desde diversos colectivos, entre ellos el profesorado universitario de Didáctica de la Expresión Plástica, Visual y Audiovisual (con más de cien profesores y profesoras) han publicado un manifiesto y recogido más de 12.000 firmas contra la desaparición de la enseñanza artística, y exigiendo que sea una materia instrumental en Educación Primaria y común en la Secundaria. Entre las distintas propuestas se aboga por entender que las artes son un conocimiento que entronca con materias como la ética, la tecnología, las matemáticas, las ciencias…