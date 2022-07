Los sindicatos se plantan ante las sedes de la patronal reclamando subidas salariales

Si no hay pacto de rentas , si no hay un acuerdo para la subida salarial, lo que habrá será un despliegue de grandes movilizaciones a partir de este verano.

Sordo (CCOO) descarta cualquier devaluación salarial

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha augurado un incremento de la conflictividad social después del verano si la patronal CEOE se mantiene en la “cerrazón” de no querer pactar un acuerdo salarial marco que permita garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Si esto es “perfectamente posible” en sectores que exportan y compiten en el exterior, “por qué que no es posible llegar a una gran acuerdo salarial en España que garantice el poder de compra de los salarios y permita pacificar la negociación colectiva”, se ha preguntado Sordo.

Álvarez (UGT) pide a la patronal la vuelta a la mesa

“Que la patronal no se equivoque (...) las organizaciones sindicales tenemos que movilizar a los trabajadores que están con los convenios bloqueados para que se llenen las calles, para que las fabricas y los centros de trabajo paren y consigamos romper esta barrera que nos impide poder mantener los salarios”, ha afirmado durante la concentración convocada por UGT y CCOO ante la CEOE.

“No es verdad que las empresas no ganen dinero, que no estén en una buena situación para poder afrontar aumentos de salarios, están en una buena situación para poder aumentarlos y si no habrá lucha, habrá conflicto”, ha advertido el líder de UGT.