Sinn Féin: cómo el viejo brazo político del IRA pasa a rozar con los dedos el Gobierno de Irlanda

Charles McQuillan via Getty Images La líder del Sin Féin, Mary Lou McDonald, celebra con su equipo y seguidores el resultado de las elecciones, el 9 de febrero, en Dublín.

Lo social, sobre todo

La formación de izquierdas ha sido capaz de tumbar la alternancia que mantenían las dos principales fuerzas del país, Fianna Fáil (FF) y Fine Gael (FG), centristas. Se habían ido repartiendo el poder en los últimos 80 años, y pensaban sus líderes (Micheál Martin y Leo Varadkar, este último el actual taoiseach o primer ministro) que volverían a hacerlo ahora. Ambos se hacían fuertes en la necesidad de mantener el buen rumbo de la economía nacional, que por algo Irlanda es llamada el Tigre Celta, tras pasar años muy malos con la crisis.

Ahora, es el país con mayor crecimiento de la Unión Europea (UE), con un PIB que subió el 5,8% el pasado año y un 4,5% de media en los últimos cinco, con el paro del 15% reducido al pleno empleo (no llega al 5% hoy), en gran parte por su apuesta por el dumping fiscal, tributaciones menores que han atraído sobre todo a grandes empresas tecnológicas. Pero no ha podido ganar ni el partido del Gobierno que ha logrado todo esto ni la oposición directa que lo inició y prometía mejorarlo, porque el Sinn Féin ha puesto el dedo en la llaga: se crece, pero a distintos niveles y dejando atrás a una parte importante de la sociedad.

“Han puesto por delante en la campaña tres cuestiones esenciales: el futuro de los jóvenes, los problemas de vivienda tanto en compra como en alquiler y la falta de inversiones y, por tanto, de servicios, en sanidad. Les va bien a los de arriba y también a clases intermedias, pero los de abajo ven que todo sube porque llegan muchos trabajadores extranjeros cualificados, que ellos no tienen acceso a esos grandes puestos de ingenieros o programadores, que su país no es socialmente justo. La prosperidad no ha llegado a todos. Las promesas de vivienda sociales, más inyecciones de dinero público, mejoras de los transportes o impuestos más altos para los ricos han sido escuchadas”, indica el analista Owen Farrell.