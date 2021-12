Largas colas y "situaciones de tensión" en las farmacias de Madrid por los test de antígenos

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) ha denunciado este miércoles que en algunas farmacias de la región se han producido “situaciones de tensión” por el reparto de test de antígenos gratuitos a los madrileños y ha subrayado que el Gobierno regional debería haber garantizado el suministro de estas pruebas autodiagnósticas.

“Los farmacéuticos nos hemos ofrecido a colaborar en la campaña de la Comunidad de Madrid de una forma altruista, pero antes nos tendrían que haber garantizado el suministro de estos productos. No tenemos la culpa del actual desabastecimiento, ni los ciudadanos pueden echarnos en cara que no dispongamos de los test de la Comunidad, que están perfectamente identificados con su número de lote y de serie. Corresponde al Gobierno regional aclarar cuándo podrá suministrar test suficientes para atender a una demanda de 6,8 millones de habitantes”, ha señalado el presidente del COFM, Luis González Díez.

En algunos puntos de la red de farmacias de la región se han registrado largas colas para recoger estas pruebas tras varios días con dificultades para comprar estas pruebas de autodiagnóstico debido al fuerte incremento de la demanda.

En cualquier caso, la jornada ha transcurrido con “normalidad” en la inmensa mayoría de establecimientos, que han dispensado un total de 462.031 test de antígenos, el 56% del total, a través de Receta Electrónica, según los datos obtenidos por el COFM. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha indicado que en toda la región se habían repartido 770.000 unidades.

Ante esta demanda, el presidente del COFM ha pedido a la población “su colaboración y comprensión a la hora de retirar los test en la farmacia”. “Es necesario que todos hagamos un esfuerzo para intentar cortar la cadena de contagios y busquemos el mejor momento para acudir a la farmacia estos días. No hace falta que todos vayamos hoy a las farmacias para evitar esperas innecesarias, porque el reparto a las farmacias está siendo con cuentagotas y, además, el test reservado para cada ciudadano está habilitado para su recogida durante los próximos 120 días”, ha indicado.

Sin suministro del 24 al 27

Los profesionales de la red de 2.982 oficinas de farmacia de la Comunidad distribuirán así la primera remesa de dos millones de test durante los próximos días. De este modo, se han realizado con un mínimo de 53 unidades al día por farmacia, según los datos facilitados por Cofares. Estos repartos se están haciendo de forma equitativa a cada farmacia según la distribuidora los vaya recibiendo, y no existe por ahora posibilidad de demandar pedidos de reposición, ha explicado Cofares.

No obstante, entre el día 24, Nochebuena, y el lunes día 27, la Consejería de Sanidad ha comunicado que no servirá test a las farmacias, por lo que no habrá reparto ni dispensación a los ciudadanos hasta el 28 de diciembre, según ha indicado el COFM.

Además de agradecer una vez más a todos los farmacéuticos de la Comunidad su “cooperación hasta el final en esta pandemia”, Luis González ha realizado un llamamiento a la “precaución y responsabilidad a todos los ciudadanos para que puedan tomar medidas activas de detección precoz y las habituales de protección para frenar los contagios y evitar así que se produzcan contagios de familias enteras estas Navidades que tengamos luego que lamentar”.