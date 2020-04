Sólo hay un tipo de tejido que soporta el lavado a 90 grados que recomienda el Gobierno para la ropa de trabajo

Lavar la ropa de trabajo a 60 grados. ¿A qué ropa exactamente nos referimos? Porque yo trabajo... Y como lave mi ropa a esos 60 grados no se la pone ni Barbie 🙄

No muchas prendas de ropa aguantan un lavado de esas características. Sólo hay que mirar cualquier etiqueta que tengas a mano: lo normal es que las indicaciones de lavado recomienden hacerlo entre 30 y 40 grados.

Las prendas que soportan un lavado a 60 grados

Cualquiera de los tres mensajes de Twitter recogidos al principio del artículo tiene razón: no toda la ropa aguanta un lavado de tales características, lo normal es que termine como la camiseta menguante de la izquierda.

Las temperaturas más altas, entre 60 y 90 grados, se utilizan “para erradicar totalmente los gérmenes”, como se explica en la web del detergente líquido Flota . Sin embargo, no sirven para cualquier tejido.

El cambio de tamaño no es el único inconveniente que puede acarrear un lavado de ropa a altas temperaturas, hay otros tres :

Cada prenda, una temperatura

Lo que hay que hacer a la hora de lavar es mirar antes la etiqueta. No sólo para comprobar la temperatura máxima recomendada —recomendada no quiere decir obligatoria—, también para saber si se puede o no lavar a máquina y qué otras consejos hay que seguir.