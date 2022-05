‘Sólo sí es sí’: la ley que nació de la indignación por ‘la Manada’ se vota en el Congreso

Joaquin Gomez Sastre/NurPhoto via Getty Images

El texto inicial fue aprobado en marzo de 2020 por el Consejo de Ministros; dos años después, ha sufrido cambios sustanciales y se han suprimido apartados que en su momento se consideraron clave –principalmente aquellos destinados a la abolición de la prostitución –. Con todo, se mantiene la esencia de la nueva ley, que nació casi por clamor popular ante casos tan polémicos como la sentencia inicial por abuso a los violadores de ‘la Manada’ , que llevó a las mujeres a salir en masa a las calles entonando el ‘ no es abuso, es violación ’ y el ‘ hermana, yo sí te creo ’.

El consentimiento, figura clave

Con ello se introduce un cambio significativo con respecto al texto del anteproyecto, que señalaba que “se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto”.

“Ahora las preguntas de un juez a una víctima serán si consintió y cómo consintió, y no si se resistió y cómo se resistió”

Cira García, magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer de Castilla-La Mancha y miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de España ( AMJE ), explica que, aunque la diferencia terminológica parezca sutil, “tiene importancia jurídica” al definir en positivo el consentimiento y eliminar la “doble perífrasis de negación” (no existe consentimiento cuando no haya manifestación de actos exteriores, concluyentes e inequívocos).

Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

“Los cuerpos de las mujeres han sido tradicionalmente considerados como de uso y disfrute para los hombres. Parece que había un derecho implícito a usarlos, que a menos que no te resistieras estabas consintiendo tácitamente. Ahora será distinto”, apunta la magistrada.

Por qué es tan importante definir ‘consentimiento’

La nueva definición de consentimiento ha escamado a ciertos operadores jurídicos, entre otros el Consejo General del Poder Judicial, que emitió un informe desfavorable sobre la norma. “Entienden que supone una quiebra del derecho a la presunción de inocencia. Pero si las cosas se hubieran hecho bien desde el punto de vista judicial, si se hubiera hecho un tratamiento adecuado a las víctimas en los juzgados y en los juicios, probablemente no habría sido necesario definir este consentimiento”, sostiene Cira García. “Es esa falta de perspectiva de género en los interrogatorios a las víctimas lo que ha hecho fundamental definirlo”, afirma. “Evidentemente, supone un cambio muy paradigmático”, reconoce la jueza.

“Todo lo que no sea consentimiento es forzar la voluntad de la víctima. Debería ser evidente”

Susana Gisbert , fiscal de violencia de género, admite también que “el tema del consentimiento es muy delicado”, pero precisamente por eso “no se puede frivolizar con ello, como se está haciendo por parte de determinados sectores”, lamenta. Lo que pretende la nueva ley es establecer que “todo lo que no sea consentimiento es forzar la voluntad de la víctima”, algo que, a juicio de Gisbert, debería ser “evidente” para todos los operadores jurídicos a estas alturas.

“En derecho penal, cuando no tenemos prueba directa de las cosas, funcionamos por indicios con los que inducimos si existió consentimiento o no”, explica Gisbert. Con la nueva ley se plantea de manera “más clara” y se suplen “determinadas lagunas en las que parecía que no estaba del todo claro o no estaba suficientemente penada esa falta de consentimiento”, señala la fiscal.