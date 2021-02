Somos nuestra cultura

La actividad cultural aporta algo más del 3% del producto interior bruto (PIB) de nuestro país. No es ni la cuarta parte de lo que mueven sectores como la hostelería, el turismo, el comercio o el propio sector industrial, cada vez más minimizado.

Tal vez por eso el futuro de los bares, los hoteles, los centros comerciales y las industrias despiertan mucha más preocupación entre nuestros gobernantes que los cines, los teatros y las librerías. La cultura ha sido siempre un artículo de lujo, un exceso y quienes se dedican a ella, gentes prescindibles que sobreviven en las fronteras de lo precario.

Es cierto que si echamos la vista atrás podemos comprobar cómo las condiciones de trabajo y de vida se han ido precarizando con carácter general en todos los sectores de la producción y los servicios, pero en el caso de la cultura la precariedad generalizada viene de lejos.

Siempre pongo el ejemplo de la presidenta de una asociación de vecinos, acompañada por el concejal de turno, ambos muy de aquella izquierda alternativa que un día gobernó Madrid, tomando una cerveza en las fiestas de un barrio obrero y de mayoritario voto de izquierdas.

Recuerdo que me acerqué a ellos para felicitarles por el buen grupo de música que estaba actuando en el parque. La respuesta de aquella mujer no se hizo esperar: “Sí, son muy buenos y no nos cuestan un duro”.

La cultura va de gratis y los que se dedican a ella deben ponerse al servicio del poder, esperando que caigan las migajas y las sobras de los presupuestos. Esto me lo haces gratis y ya te iré soltando cosillas, aunque no tengan que ver con lo tuyo. De paso me amenizas un acto electoral, una inauguración y lo que se me vaya ocurriendo. Si te portas bien no te irá faltando trabajo, para ir tirando.