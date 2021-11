Sorpresa en 'MasterChef Celebrity' con un nuevo giro al final del programa

Sorpresa en MasterChef Celebrity. El formato de TVE ha concluido este lunes con dos anuncios inesperados tras un programa en el que la gran protagonista ha sido –de nuevo– Verónica Forqué y su actitud.

Tras perder en la prueba de exteriores, que se ha realizado en Tenerife, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera han tomado una decisión inusual. Belén López, Miki Nadal, Juanma Castaño y Verónica Forqué perdieron en esta prueba, por lo que se han tenido que enfrentar al último reto en las cocinas y tratar de pasar así a la semifinal.

La primera sorpresa llegó con un anuncio de Pepe: la ausencia de Forqué en la última prueba. “Pepe, soy Verónica. Jefe, no tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena”, ha afirmado la actriz en un comunicado que ha leído el propio chef.

El jurado ha dejado claro, justo después, que la actriz no estaba eliminada. “Está agotada, la esperamos aquí la semana que viene”, ha comentado Pepe. Aunque no han aclarado si esta decisión la lleva directamente a la final o cómo se resolverá su vuelta, en caso de que ocurra.