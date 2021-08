Soy hombre y yo también tengo depresión postparto

Pero cuando por fin pensaba que le había cogido el tranquillo a mi nuevo trabajo, llegaba otro correo electrónico con un nuevo problema que solucionar, y siempre me culpaba a mí por permitir que sucediera. Cada día desde que empecé mis andaduras como padre por segunda vez me ahogaba en mis responsabilidades. Cuando estaba con mis hijos, buscaba esos momentos en los que te das cuenta de que ha merecido la pena ser padre. Si no lo conseguía, me iba a la cama pensando que había decepcionado a mi familia por no ser un padre comprometido.