Sube la curva en España: “Es inocente creer que toda Europa va a estar mal menos nosotros”

Álex Cámara/NurPhoto via Getty Images Una terraza de un bar de Granada durante el puente del 12 de octubre.

Salvador Macip explica que “las vacunas son muy efectivas previniendo casos graves y mortalidad”, pero no tienen la capacidad de “frenar completamente los contagios”. Mario Fontán, médico especialista en medicina preventiva y salud pública, ahonda en esto: “Las vacunas son muy buenas, son un activo importantísimo en el control, pero en un contexto de pandemia, en el que mientras tanto sigue circulando el virus, se pueden dar situaciones en las que no sólo con las vacunas se puede controlar”. Lo que permiten, en este caso, a los países con mejor cobertura, es estar mejor preparados ante repuntes como el que ahora vive Europa.

Las vacunas son muy buenas, pero en una pandemia se pueden dar situaciones en las que no sólo con las vacunas se puede controlar

De este modo, España, con el 80% de su población vacunada, está a priori más protegida que Francia (68%), Alemania y Reino Unido (67%) o, sobre todo, que Rusia, donde sólo se ha vacunado un tercio de la población. No obstante —señala Fontán—, “era un poco utópico” pensar que con la vacunación europea, relativamente buena si se compara con otras regiones, “la pandemia se iba a acabar de forma abrupta”. España vive un ascenso “esperable” “Estamos viendo un incremento de los casos esperable”, apunta Fontán. “Lo que hay que ir viendo ahora, en función de la cobertura vacunal de cada país y de qué tipo de población no está vacunada, es el impacto social y sanitario de esta ola”, abunda el epidemiólogo. Lo particular de esta nueva ola europea es que, en general, los países no quieren significarse imponiendo restricciones a estas alturas —cuando además el vecino tampoco las está aplicando—, de ahí que la diferencia la marquen las tasas de vacunación. “La mayor parte de los países de la UE ha fiado prácticamente todo el control de la pandemia a la vacunación; por eso si tú tienes peores cifras de vacunación, ahora vas a notar más el repunte”, resume Fontán.

La UE ha fiado prácticamente todo el control de la pandemia a la vacunación; si un país tiene peores tasas, ahora va a notar más el repunte

De hecho, si existe este gran repunte es porque en Europa “los no vacunados siguen siendo millones de personas”, recuerda Fontán. Sólo en España, hay diez millones de personas sin vacunar (contando a los niños menores de 12 años, que aún no pueden hacerlo). Si ampliamos la vista a la Unión Europea, falta un tercio de la población por vacunarse; y si miramos las cifras de todo el continente europeo, el porcentaje de no vacunados es aún mayor: un 44%.

Echando un vistazo al panorama europeo, Salvador Macip ve “lógico”, al igual que Fontán, que los contagios también crezcan en España. “Lo más lógico, teniendo en cuenta que tenemos el país abierto, es contar con que los casos van a subir”, señala. “Hay que esperar una subida, y tendremos que ir controlando”, advierte el investigador. Con lo de “ir controlando” se refiere a que habrá que recuperar algunas restricciones si la situación lo requiere. “Las cosas que vas ganando durante la pandemia no son para siempre; son mientras duren”, resume Macip. ¿Nos hemos relajado por encima de nuestras posibilidades? Con la curva en ascenso y las navidades a la vuelta de la esquina, cabe preguntarse si la población española —en base a lo que permiten las autoridades— ha cogido con demasiadas ganas la ‘nueva normalidad’. Los epidemiólogos no lo ven así. “Después de casi dos años de pandemia, con unas cifras de cobertura vacunal tan buenas, con una tendencia muy positiva en la incidencia, me parece lógico que se retiraran ciertas medidas y que la población se pueda desconectar un poco de la realidad pandémica”, opina Mario Fontán. “Me cuesta verlo como algo que fuese evitable”, añade.

Nos estamos relajando, sí, pero no lo veo tan mal. Está bien tener alguna ganancia psicológica