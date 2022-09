Suicidio, nueve cosas que hemos aprendido

No, el suicidio no es “querer morirse”

Una naturalidad que también reivindica y practica María Jesús de León, miembro de la asociación andaluza Ubuntu , y que ha perdido a dos familiares por suicidio. “Primero crees que hay una voluntariedad en querer morirse. Pero poco a poco entiendes que esa persona estaba atrapada, que en ese momento no podía pensar en nada, y que si pudiera volver atrás no lo haría”.

Los datos: un problema mundial

Entre los países de la Unión Europea, España se sitúa en el grupo de menos tasa de muertes voluntarias por cada 100.000 habitantes (8), al igual que Malta, y solo por encima de Italia (6), Grecia (5) y Chipre (4). Y no, los países nórdicos no encabezan la clasificación (otro lugar común falso). Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega aparecen en la mitad de esta tabla con índices comprendidos entre el 10 y el 13. El líder europeo de esta trágica tabla sería Lituania (30) seguido de Eslovenia, Letonia y Hungría.

España, una muerte cada dos horas y cuarto

Aún falta por ver los efectos a largo plazo que ha tenido la pandemia en la salud mental en general, y en el suicido en particular. Lo que ya se pudo ver a través de los datos del INE y en un estudio de la revista de Psiquiatría y Salud Mental es que el aumento de los suicidios en 2020 no se debió a los meses de confinamiento estricto, marzo y abril, sino que fue a partir de mayo cuando se observó un importante aumento de fallecidos por estas causas. A finales de este año conoceremos las cifras de 2021.

La salud mental, clave

Sin embargo, para este psiquiatra de un centro de salud mental de Oviedo no conviene ver las ganas de quitarse la vida como la consecuencia de una determinada enfermedad. “Siempre hay detrás un drama existencial, un sufrimiento insoportable”, apunta. Y para sostener a quien pasa por un momento así hace falta, según Marina, “una tupida red” que le dé apoyo desde la atención primaria, los servicios educativos, las residencias, etc.

La diferencia está en la escucha

Atendamos los avisos

No, por desgracia tampoco es verdad eso de que ‘si hablan de quitarse la vida significa que no lo van a hacer’. De hecho, se calcula que el 75% de las personas que acaban con su vida dieron algún tipo de aviso a su entorno. En muchas ocasiones son infravaloradas, o tomadas como un chantaje, cuando según los expertos deben ser consideradas como peticiones de ayuda.

“Es importante desterrar los mitos, como que quien lo dice no lo va a hacer, o que quien lo intenta y falla está llamando la atención”, reclamaba Rosa Arquer, psicóloga del Teléfono de la Esperanza en Asturias en una entrevista con la Confederación Salud Mental. “Quien entienda un intento de suicidio como una llamada de atención, no está entendiendo el problema de base, que es el sufrimiento”, afirma.

La nube de la culpa

Para Melero, la diferencia con otros duelos es que en el suicidio la vergüenza, la culpa, están más presentes. “Tenemos la nube de la culpa encima, también por el juicio externo”. Una nube que a veces “se hace muy grande, muy pesada” y no deja avanzar en el proceso de duelo. Ante esa nube gris, esta periodista propone “una mirada amable hacia una misma”, para no olvidar que cualquier persona, “si hubiera podido hacer las cosas mejor, las hubiera hecho”. Y para terminar, Melero deja un mensaje de esperanza, aunque sea a largo plazo. A pesar de que a veces se trate como tal, el duelo no es una enfermedad, es un proceso que se acaba. “Y eso no significa que nos olvidemos del ser querido, sino que lo colocamos en otro sitio”.