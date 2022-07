Un Supremo dividido considera ataque a la intimidad femenina enviar sin permiso fotografías de una mujer semidesnuda

La Sala de lo Penal ha confirmado la multa de 2.160 euros y la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros que fue impuesta a un hombre por este delito y otro de vejaciones por reenviar una imagen del torso desnudo de su expareja, que esta le había hecho llegar tiempo antes cuando aún no habían roto la relación.

Una actuación que no sólo ha generado debate en el Supremo. Frente a la tesis de un juzgado de Oviedo, que condenó al recurrente, la Audiencia Provincial consideró que el acusado no merecía reproche penal dado que la divulgación no menoscabó gravemente la intimidad de la víctima.