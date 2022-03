Rusia, a punto de caer en una suspensión de pagos histórica: ¿qué significa eso?

- via Getty Images

- via Getty Images

Este miércoles, Rusia afronta el vencimiento del pago de 117 millones de dólares (unos 105 millones de euros) de intereses de deuda. Es un dinero que tiene que devolver a quien se lo prestó. Parece una cifra irrisoria para una potencia como esta, pero el problema es que, por las sanciones internacionales impuestas por Occidente tras la invasión de Ucrania, Moscú no puede pagar en dólares. Ni uno. Así que se enfrenta al impago, una situación histórica.

En sólo tres semanas, el país ha encadenado la devaluación de su moneda, el cierre de su Bolsa, la marcha de las principales multinacionales -de todos los sectores- y un aislamiento internacional que le complica mucho la vida. Esto le ha llevado a no poder pagar hoy un dinero que sería calderilla en otras circunstancias. Ahora, si no aboga esos millones, se abre un periodo de gracia de 30 días, pero las agencias de calificación crediticia podrían declarar el impago de Rusia antes de que termine ese periodo si Moscú deja claro que no tiene intención de pagar.