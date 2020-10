Susto o muerte en el Consejo del Poder Judicial

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Pablo Casado, líder del PP, en el Congreso de los Diputados.

La respuesta por parte del presidente del Consejo General del Poder Judicial, el Sr. Lesmes, no ha podido ser más política. Ha continuado como si tal cosa con los nombramientos y ha filtrado una conversación protocolaria con el Jefe del Estado para así convertirla en una crisis institucional.

Con la proposición de reforma en la reducción a la mayoría absoluta para la elección de los vocales judiciales y en el funcionamiento fuera de mandato del CGPJ se trataría de presionar para una negociación cada día más remota, o en el caso más probable de mantenerse el bloqueo por parte del PP, para devolver el pluralismo y equilibrio perdidos, tanto en el órgano de gobierno de la justicia como en sus futuros nombramientos. Es evidente que por mucho que el Sr. Cosidó afirmase en su momento lo contrario, el PP no iba a mejorar su posición actual y carecería por tanto de ningún interés para llegar a un acuerdo.

Por eso, el PP no ha hecho otra cosa que buscar excusas desde el mismo momento en que finalizó el periodo de vigencia del actual Consejo y mientras tanto con su mayoría en él no ha dejado de realizar nombramientos a pesar de encontrarse en periodo de interinidad. Como consecuencia de todo ello, la mayoría conservadora es aplastante y ya tiene copados los principales órganos del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia, habiendo aprovechado en particular los bloqueos políticos y los consiguientes periodos de interinidad para monopolizar los principales nombramientos.

En definitiva, el PP no tiene hoy ningún incentivo para pactar: Que si la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno, que si la filtración de las conversaciones... todo vale. Lo más reciente, es la vuelta a los argumentos de principio que ya perdió en el TC frente a la reforma de 1985, considerada constitucional por el TC, con la propuesta del nombramiento corporativo de los doce componentes del Consejo de Extracción Judicial. Con ello pone aún más dificultades a cualquier acuerdo.

Se trata por tanto de una reforma legal para a evitar un mayor deterioro de la institución, y de garantizar al menos su renovación. La disyuntiva es entre un bloqueo contrario al espíritu y la letra de la Constitución y una iniciativa política y legal para la regeneración de la institución. Es verdad que posiblemente se trata de un remedio coyuntural.

Lo que no se acaba de entender es por qué el nombramiento corporativo entre jueces y magistrados que se propone es mejor que la elección por parte de la representación de la soberanía popular en el Parlamento. Tampoco por qué los criterios objetivos han de garantizarse solo para evaluar a los ocho que no son jueces o magistrados. El último recurso al absurdo es la elección por sorteo.

Porque, al contrario del discurso populista contra la casta política, los vocales del CGPJ españoles no son nombrados a dedo por los políticos. Son elegidos por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados, entre los propuestos por las asociaciones o como independientes y pactados entre los partidos. Un sistema mixto, no muy diferente de cualquier país democrático europeo. Otra cosa es que tanto el proceso de negociación, la valoración de los méritos y la comparecencia ante la Cámara sean manifiestamente mejorables. Pero lo que es mucho más mejorable es el criterio profesional por el que son promovidos a los más altos cargos de la Magistratura. Pero eso no depende de los políticos.

El constituyente dejó abierto el sistema de elección de los 12 vocales jueces. Así los elegidos deben ser entre los jueces, pero nada dice de los electores. Si hay que deducir algún espíritu a la norma, sería que fueran elegidos también por el Parlamento.