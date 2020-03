Tan separados, tan unidos

Nunca hemos estado tan unidos como ahora que estamos separados. No podemos reunirnos, no podemos andar en parejas por la calle. Pero de pronto ese vecino absolutamente distante, con el que llevamos años intentando no coincidir en el ascensor, nos despierta simpatía y nos sale del corazón preguntarle si quiere que le bajemos la basura. No podemos charlar tomando un café, aumenta el uso de todos los entretenimientos solitarios. Pero nos sonreímos en la cola del supermercado y dejamos con gusto que pasen delante desconocidos a los que hubiéramos bufado en febrero. Cada día a las ocho de la tarde tiene lugar en millones de ventanas de toda España un acto espontáneo de afirmación como sociedad mayor que cualquier otro que hubiéramos presenciado en las últimas décadas. Sigmund Freud solía recordar que las ostras elaboran las perlas alrededor de un grano de arena, y nosotros estamos construyendo la cohesión social alrededor de la heroicidad de nuestro personal sanitario.

Porque, estimados conciudadanos que pagáis vuestros impuestos a la misma caja que yo, la unión o la separación que verdaderamente es relevante para las personas no es la física, sino la referida a nuestros objetivos. Un defensa y un delantero rival están separadísimos, aunque tengan las piernas entrelazadas, y un portero está completamente unido al delantero cuando le lanza la pelota a ochenta metros de distancia. Las sociedades humanas, da igual que nos guste o no, solamente se pueden unir si es hacia algo, o lo que es lo mismo, contra algo. Habitualmente, contra enemigos igualmente humanos; ocasionalmente, contra enemigos naturales. El coronavirus es un serio enemigo que nos afecta a todos y al que sólo se puede combatir con armas estatales: ésa es la fórmula matemática de los países unidos. Se llama “dialéctica” y nos ha traído desde las cavernas hasta aquí.