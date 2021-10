Tania Sánchez da mucho que hablar por lo que deja caer de Iglesias en su respuesta a Monedero

“Vox llega al congreso después de que podemos y PSOE no llegaran a un acuerdo de gobierno. Dos meses después se firmó el acuerdo con una diferencia, un secretario general que no iba a ser ministro acabó de vicepresidente”, afirma antes de rematar: “Los egos son tan fuertes que algunos reescriben la historia”.

“Hay uno al que en Vistalegre II le recibieron gritándole “unidad, unidad”. No hizo maldito caso. Luego perdimos el ayuntamiento de Madrid. VOX entró al Congreso con 52 diputados. Hoy sigue insultando a la unidad. Anda que no tiene razón Yolanda Díaz con los egos en la política”, ha escrito Monedero en clara referencia a Errejón, al que no cita de forma directa.

Sánchez también ha respondido a otro usuario que se identifica como un militante de base de Podemos y que dio su voto “a un candidato para la Comunidad Madrid que se fue de la Coalición para montarse un partido propio pocos meses antes de las elecciones y dejó en la cuneta a gente que había confiado en él”.

“Tania Sánchez, no me hables de egos”, zanja. “Hablo de no reescribir la historia. Esta versión tuya de la motivación ególatra del candidato también es reescribirla. Los problemas políticos se resuelven con decisiones políticas, se pueden compartir o no, pero vestirlos de problemas de egos nos hace a todos mas tontos”, ha respondido Sánchez.