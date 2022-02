Tanxugueiras recibió más del 70% de los votos del público y Chanel el 3,97%

“Queremos despejar cualquier tipo de duda, las normas eran claras. No hay irregularidades, no hay impugnaciones, no hay denuncias. Lo que hay son trece canciones elegidas por esta casa y cualquiera de ellas podía haber ganado. Todos han ganado y todas hemos ganado. Para RTVE las trece canciones eran idóneas para representar a España en Turín”, ha proseguido antes de desglosar los resultados y anunciar que habrá cambios para la próxima edición.