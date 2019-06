"Te desplomas...": Ms Nina deja a cuadros a Broncano con su respuesta a la pregunta de follar en 'La Resistencia'

Gracias a La Resistencia (Movistar +) sabemos cuánto dinero ganan los famosos y también algunos datos sobre su vida sexual. Los hay que han roto los récords, como la sexóloga Noemí Casquet, otros que le han dejado un buen dato como María León y otros como Rayden y Ara Malikian que han dado algunos detalles sobre su rutina más íntima.

Este miércoles la cantante de trap argentina Ms Nina se ha sentado en el sofá del programa de David Broncano para hablar de su último videoclip, aunque también habló de otras cosas alejadas de la música como el diseño gráfico. La argentina no respondió a la pregunta del dinero asegurando que no le gusta hablar de dinero, pero lo que no pudo evitar fue hablar de su vida sexual.