Europa Press Entertainment via Getty Images Guillermo Bárcenas.

Willy Bárcenas, el hijo de Luis Bárcenas, tiene un grupo de música que se llama Taburete y un representante. Os cuento. Taburete, para todos los exquisitos que estáis leyendo este post y que solo oís a Billy Joel o Van Morrinson, es un grupo de música pop sencillito, que tiene una legión de fans entre la juventud burguesa conservadora (eufemismo que te mueres), como tuvo Hombres G, por ejemplo. Música pegadiza y letras facilonas, tal y como me aclara mi amigo y promotor musical Quique Medina, otro exquisito como vosotros.

Pero vamos al tema, que me pierdo.

El año pasado, el representante se puso en contacto con MasterChef Celebrity para ofrecer a su representado, una práctica habitual en el mundo de la farándula. Vosotros, como no sois nadie y no tenéis grupo de música ni representante, no hay posibilidad alguna de que participéis en el Celebrity. A cambio, vuestro padre es un ser anónimo que nunca ha tenido papeles ni cajas B, ni ha recibido whatsapps en el calabozo de ningún presidente del Gobierno.

El año pasado no pudo ser. La explicación es sencilla: “Ya habíamos cerrado el casting”, me aclara la CEO de Shine Iberia, la productora del programa, Macarena Rey. Le dijeron al representante que volviera a llamar este año. No, la productora no llamó a Bárcenas, ni el año pasado ni este, porque Bárcenas fuera muy guay cocinando en Instagram, tal y como ha contado el propio Willy en su red social. Parece que esto está aclarado ya, incluso por la parte de Bárcenas.

Mientras tanto, Taburete dio conciertos y eso. Y pudieron seguir escribiendo versos tan ¿increíbles? como este, de su canción El Fin:

De tu mano lingotín

Hoy ha llegado el fin

O como este, de su canción Ella:

Ella nunca piensa, siempre vuela

No ha perdido su inocencia,

Pero no le quedan medias

Sigamos. Llegó 2020 y el representante, en su tarea profesional, volvió a llamar. Esta vez los pilló en pleno proceso de selección. Guillermo Bárcenas hizo una primera prueba, junto a otros tantos famosos y famosetes de distinto nivel y características. No lo hizo mal, me cuenta Macarena. “Y como tenía dudas entre los candidatos más jóvenes, entre los que estaba él, volvimos a llamarlo para una segunda prueba”. No, estas pruebas no están remuneradas: es como cuando vosotros vais a una entrevista de trabajo, que no os pagan por ir.

En ese casting estaba presente la propia Macarena. Tras esta segunda prueba llegó el confinamiento y todo se dilató en el tiempo. Con todo el casting hecho, los directores y responsables del espacio se pusieron a decidir a quién escogían y a quién no. Supongo que esto también lo hace Taburete con las letras de sus canciones. Por ejemplo, supongo que antes de decidirse por estos versos, hubo descartes:

¿Y qué más dan los corazones de otros?

Los grillos cantan y es lo que importa

El tema es que, con el cartel de los posibles candidatos en las manos, Rey y su equipo empiezan a elaborar su “tetrix particular”. “Me doy cuenta de que tengo muchos perfiles similares al de Willy: Nico Coronado, Juan José Ballesta, Jesús Castro… Así que vi que no acababa de encajar, decidimos quedarnos con unos y descartar a otros (lo hicieron con otros tantos personajes VIP). Sencillamente, no me encajaba en la foto”, como sucede en cualquier proceso de selección. De eso sí que sabéis vosotros, proletarios del mundo, ya os lo he dicho.

Ayer, un poquito cansada de la tabarra que se estaba dando con el tema, atendió a nuestra llamada en La Ventana, con Carles Francino:

“Yo creo que Willy no ha hecho muchos castings”, nos dijo con rotundidad y con suavidad al mismo tiempo, una característica que tienen algunas jefazas como la Rey. “Muchos artistas están acostumbrados a que ganarse la vida es muy duro, muy difícil”, continuó. Yo ahí no le doy la razón, porque un tipo que escribe letras como estas, es un poeta con una gran sensibilidad (mucho más refinada que la vuestra), que tiene claro que la vida es jodida:

Perdimos paraguas

En nuestra pecera (…)

No hubo sobredosis ni gente en soledad

Tan solo alergia a la ciudad

No hubo tequila marginal

Aquí va otra prueba:

Con la piel en un vagón

Amor revolver sin disparo

Y que nunca más volvió

A reflejarse en los cristales

Si al final todos son robots

Donde quieran los rayos del sol

El caso es que, una vez cerrado el listado de participantes, se les comunica por mail a los afortunados y a los que no lo son. Macarena me apunta que hay algunos de los elegidos en esta edición que habían participado en la número dos, tres y cuatro “y se descartaron, han entrado ahora, en la quinta”. No, no le he podido sacar los nombres, que la tía es lista. Una vez concluido todo, Shine le pasa a TVE el elenco final. TVE recibe el listado, como cliente que es del programa que va a emitir. Y aquí se acaba la primera parte del cuento de hadas. Esta versión encaja con la que me cuenta la tele.

Pero entonces llega el drama. Willy Bárcenas publica en su Instagram una historia de conspiración judeomasónicacomunistaypodemita (oye, que le puede salir una canción de esto un día, ahora que lo pienso) que se resume en este titular súper apetitoso para Twitter y para la vida en general: “TVE me ha vetado para participar en MasterChef”. Empieza el delirio y el “arden las redes”. Se convierte en TT. Yo me pongo en modo periodista de investigación. Llamo a TVE, a Shine, al repre de Barcenas (en este lugar nunca me responden).

TVE me contesta a la primera. Que por supuesto que no. Shine lo mismo. Me explican ambos cómo es la movida. Macarena flipa con la afirmación de Willy, “jamás le dije que estuviera dentro, que estuviera confirmado. Nunca estuvo dentro. Nunca”. TVE me explica que jamás ha participado en la selección. Rey me lo corrobora por la noche, tras haberse pasado el día dando explicaciones. Compruebo que Taburete ha actuado en varios programas de TVE (OT, Masterchef Celebrity 3), que el líder de la banda ha sido entrevistado en Las mañanas. Algún quisquilloso puede pensar que todo esto sucedió cuando aún estaba el PP en el poder. Como todo el mundo sabe, el PP jamás interviene en las teles públicas ni manipula contenidos ni nada similar, por favor.

“¿Lo que yo creo? Que la frase del mail es una mentira piadosa, una manera de suavizar un no.”

“Les dije, tras esa segunda prueba, lo que les digo a todos, que siguieran cocinando”, me explica Macarena. Os confieso que a mí me dicen eso tras una prueba y yo me pongo a llorar allí mismo de pena, penita, pena.

Y ahora un giro de guión, en el que le tengo que dar la razón a Willy. El mail que Shine envía al representante de Bárcenas, y que este publica en su Instagram dice textualmente:

“Desde Shine Iberia queremos comunicaros que ya tenemos los Celebritys aprobados de esta temporada 5; sintiéndolo mucho tengo que deciros que en esta edición no ha sido posible contar con Guillermo Bárcenas, eso no significa que en otra edición podamos contar con él. Desde Shine, la próxima temporada lo volveremos a intentar, finalmente la decisión es de RTVE y en esta edición simplemente han elegido a otros”.

El mail, para qué negarlo, es interpretable en el sentido en el que lo hace Bárcenas y su equipo. Le pregunto de nuevo a TVE. Y vuelven a decirme lo mismo. Bárcenas, junto con otros casi 60 nombres, no ha pasado el casting, por lo que desde RTVE aseguran que no conocían su existencia. “Sólo nos llegan los finalistas y él no estaba en esa lista”, explican. Se lo pregunto a Macarena y, rotunda de nuevo, me dice que eso es “claramente un error nuestro”. ¿Lo que yo creo? Que la frase del mail es una mentira piadosa, una manera de suavizar un no. Todos los que nos dedicamos a esto hemos usado recursos así para contarle a alguien que no es el elegido. Pero sí, era fácil llegar a esa conclusión con un mail así. Aunque quizá habría que haber llamado para preguntar… Ojalá me hubieran contestado a mí hoy desde la oficina de Bárcenas, antes de cerrar este post de OPINIÓN. Si mañana me dicen, os cuento.

En cualquier caso, nadie mejor que el líder de Taburete para interpretar frases de un texto. Y si no, ahí van para concluir, algunos de sus versos:

Perdí la fama en un cabaret

Se han olvidado a qué huele la luna

Y en las cantinas, cómo bailan, cómo cantan

Se han olvidado a qué huela la luna

Crees que cuando bailas no se esconde el miedo