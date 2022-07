"Te voy a reventar, maricón de mierda": un joven denuncia una agresión homófoba en Tenerife

Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

“Vino tan rápido que cuando me di cuenta lo tenía pegado a la cara. Empezó a insultarme de una manera súper violenta. Me dijo maricón de mierda, deberías estar muerto, te voy a matar”, ha narrado el joven de todo lo que le supuestamente le dijo el individuo. La cosa no se quedó ahí y también le espetó frases como “si vuelves al norte te mato”. Tras la agresión y la consecuente caída, el chico logró levantarse y huir mientras escuchaba la siguiente advertencia: “Maricón, si te giras te mato”.