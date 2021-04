Teatro con conciencia para tiempos líquidos

The Age of Man

La obra tiene como característica principal un interesante juego escenográfico con medio globo que ocupa casi la totalidad del espacio escénico. Este aparato, que se utiliza constantemente, tiene un lugar primordial en la dramaturgia y sus rotaciones sirven de transición entre escena y escena. Por él entran y salen personajes, dentro de él se establecen escenas interiores, mientras que una serie de hendiduras con la forma de ventanucos, túneles y huecos permiten que los actores transiten con un cierto dinamismo. No es común tener que alabar el trabajo del regidor, pero me da la sensación de que en esta obra es muy importante.

Más ‘Aire’ para los ‘Pulmones’

En realidad, Aire es una revisitación a La hija del aire de Calderón cuya estructura narrativa se respeta, a grandes rasgos, y de la que se citan diversas estrofas. Cabe destacar que no se trata de una puesta en escena de esta, ni siquiera de una adaptación per se, sino de una dramaturgia dispuesta a partir de la obra primigenia (por momentos me recordó a aquella magnífica De Fuenteovejuna a Ciudad Juárez del The Cross-Border Project). Precisamente por ello resulta interesante verla como continuación y contraste de la primera. La estructura general de la tragedia, que tenía dos partes en la versión original, queda respetada e incluso se mantiene un pequeño episodio cómico, un entremés, que separa la primera y la segunda parte.