Telecinco prescinde de Antonio David Flores tras las declaraciones de Rocío Carrasco

El escenario se complica para Antonio David Flores. El que fuera marido de Rocío Carrasco entre 1996 y 1999 no estará próximamente en los programas de Telecinco, donde solía colaborar habitualmente. “No está prevista su participación en programas”, señalan desde Mediaset a El HuffPost y así confirma también El Televisero.

Esta decisión tiene lugar después de la emisión este domingo de los dos primeros capítulos del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en los que Carrasco señaló que su exmarido la maltrató y le acusó de haberla alejado de sus hijos, Rocío y David.

“Él —refiriéndose a Antonio David— tenía una cara dentro y otra cara con los medios”, dijo sobre su expareja e incluso llegó a relatar algunos de estos episodios más duros. “Hubo un momento que me tiró del pelo hacia abajo, pero no recuerdo de dónde vino aquello. Me dio con la cabeza en la mesa”, añadió. “Solo sentí que quería irme, pero no lo hice”.

Según señaló, la relación con su exmarido llegó a tal punto que la alejó de sus hijas y pensó en quitarse la vida.