Teletrabajo, OKUDA y la desbrozadora de Amazon

Para las personas que estamos acostumbradas a trabajar desde casa, la cuarentena no es sino un episodio más de nuestro día a día; un poco más confinados, es cierto, pero en lo sustancial poco o nada cambia a una jornada laboral non stop. Es durante el fin de semana cuando se percibe más el cambio, esa rareza de tener que permanecer sí o sí en una casa que, desde hace tiempo, se ha convertido en nuestro puesto de trabajo. Inevitablemente se escribe más, se lee más, se corrige más. Todo se intensifica más.

Por ello es habitual intentar rellenar el vacío de la mirada exterior con una ingente cantidad de estímulos interiores, y cuando el estrés o la propia complexión física no permiten asistir a los innumerables cursos de yoga, TRX, mindfulness o comida insana que las redes ofrecen a marchas forzadas, la cultura y las nuevas tecnologías son lo único que queda.

He hecho visitas virtuales por innumerables ciudades, solo para recordar cómo era la sensación de viajar, de descubrir nuevos lugares y de callejear, un precioso verbo que define a la perfección el modus vivendi de nuestro país. Y cuando descubrir travesías de Bilbao, visitar los múltiples distritos de Viena o adentrarse en un paseo por las obras urbanas de Banksy ya no dan para más, me entrego a la magnífica sensación de visualizar cine y más cine, que no solo es mi medio de vida, sino, sobre todo, mi manera de vivir.

Así recalé en un documental sobre uno de los artistas que más me ha interesado desde hace años, Okuda (Óscar San Miguel Erice), al que descubrí en 2015 al enterarme de que había convertido la iglesia de Santa Bárbara de Llanera, cerca de Oviedo, en un templo skater. A la impresión inicial de saber que había customizando el interior del templo del modo en que solo él puede hacerlo, le siguió una inmensa curiosidad por descubrir quién se encontraba detrás de aquel artista con nombre de videojuego que ponía color a la realidad más mundana y gris.