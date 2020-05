Teletrabajo y violencia de género: el "nuevo" riesgo laboral que trajo el COVID-19

“El enfoque jurídico para abordar la cuestión de género en el derecho no ha de ser el de la identidad-diferencia entre mujeres y hombres, sino la jerarquía. Primero está la opresión, la subordinación y después, consecuentemente, las diferencias”.

Catherine Mackinon

La crisis sanitaria, la cuarentena y el trabajo domiciliar anudado a las múltiples reformas sociales derivadas del COVID-19, tienen un incuestionable impacto de género que se traduce en un perjuicio superior para las mujeres, sean trabajadoras formales o informales y no solo desde un punto de vista laboral sino también sanitario, personal, social y familiar (1). Un precedente cercano lo tenemos en el virus del ébola, que demostró cómo la cuarentena afecta significativamente más a la actividad laboral de las mujeres e incide y amplía las brechas de género (2).

El confinamientoes una medida de protección de la salud pública, pero su impacto en las personas no es neutro, desde la perspectiva de género. Los hogares se han convertido en un espacio multidisciplinar para la socialización, donde se educa, se cuida y a la vez se realiza el llamado trabajo “productivo”, y ello ha tenido un efecto directo en el trabajo “improductivo” de los cuidados, exacerbándolo. De otro lado, también más allá de los hogares, las mujeres se han visto más expuestas ante el contagio de la enfermedad (3). Ellas ocupan estadísticamente un porcentaje mayor en el trabajo profesionalizado de los cuidados, servicio doméstico y son más desempleadas y vulnerables, económicamente.Por ello organismos internacionales como la OMS, FMI, OCDE o la OIT, además de la ONU alertan e insisten en la integración transversal de la perspectiva de género en todas las políticas, programas o medidas para combatir el COVID-19. Como señala ONU Mujeres: “el coronavirus golpea tres veces a las mujeres, por la salud, por la violencia doméstica y por cuidar a otros” (4).

Uno de las primeras medidas laborales, derivadas del RD-L 8/2020, fue la de fijar con carácter preferente, el “trabajo a distancia”. Ello ha convertido los hogares en improvisados “centros de trabajo”, mayoritariamente de teletrabajo, donde las TICs catalizan nuevas formas de ejecución prestacional a la par que generan nuevos derechos y obligaciones y, también, nuevos riesgos laborales emergentes en un contexto ocupacional muy alejado al tradicional. La medida, a pesar de las históricas resistencias patronales, ha sido bien acogida y todo indica que ha llegado para quedarse. Ha visibilizado las ventajas anudadas a otra forma de trabajar que promueve la conciliación y facilita la gestión personal del tiempo, disminuye los costes de producción y hasta la contaminación. No obstante, el teletrabajo también tiene su brecha de género y puede ser muy nocivo si no se ponen límites y preservan los derechos fundamentales de la persona trabajadora (intimidad, desconexión digital, etc.), o si se descuidan las obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos de trabajo (ergonómicos, psicosociales, etc.) que no desaparecen por teletrabajar.