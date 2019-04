La entrevista más peculiar de Samanta Villar: "Tengo relaciones con objetos"

“Para mí era normal, actuaba con naturalidad hasta que la gente empezó a decirme que eso no era normal, que era diferente. No espero que la gente entienda la sexualidad objetual, solo puedo pedir que la respeten”, señaló la entrevistada.

Erika no balbuceó al explicar que tiene “relaciones emocionales, espirituales y románticas con objetos, no con gente”, aunque el concepto de esta relación sea muy diferente al que se puede tener con una persona. “Hay momentos íntimos, pero el sexo no puede definirse como con un humano porque las piezas no encajan igual, pero podemos abrazarnos, hacer cosas muy íntimas”, argumentó.

La presentadora, en un intento de ponerse en su lugar, propone que la masturbación puede ser una solución, aunque Erika tampoco tiene interés en ello: “Yo no puedo masturbarme, jamás he podido tocarme. Mis manos tocándome a mi misma..., me da repelús. Para mí, la masturbación es correrse, y yo no hago eso, no puedo hacerlo”.