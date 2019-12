Tenía 24 años cuando descubrí que no necesitaba a ningún hombre para tener orgasmos

Una vez, cuando tenía 16 años, mi novio me pidió que me tocara delante de él cuando estábamos practicando sexo, pero yo no sabía qué hacer. Me tumbé y, sin tener mucha idea, me metí los dedos y fingí que me excitaba. Lo hice para darle placer a él, no a mí. Ahora recuerdo ese momento y me arrepiento. Me pregunto si él se daba cuenta de lo desorientada que estaba. Ojalá me lo hubiera dicho: ”¿Sabes que puedes darte placer a ti misma si haces esto?”. Pero él, como los demás, daba por hecho que yo ya sabía.