Tensión es poco para definir lo ocurrido entre Mamen Mendizábal y Esperanza Aguirre

“No perdone, estoy hablando ahora yo si me deja hablar”, ha espetado Aguirre levantando la voz. “Y yo preguntando”, ha dicho la periodista rebajando el tono.

Aguirre ha afirmado que el extesorero va a declarar contra ella para obtener beneficios penitenciarios por “colaborar con la justicia”. Mientras la expolítica hablaba, la periodista ha interrumpido para hacerle otra pregunta, algo que no ha gustado nada a la entrevistada.

Mendizábal le ha recordado que el alcalde de Boadilla y Francisco Granados también pusieron el foco sobe ella en sus declaraciones ante la justicia. Y de nuevo se armó el follón. “Perdone me ha preguntado no me dé una retahíla...”, ha respondido Aguirre sin esperar a que la periodista acabase la pregunta.

“Tenga un poco de respeto, que es el que estoy teniendo con usted. Si no me quiere responder, lo entiendo, pero déjeme preguntarle”, ha afirmado la periodista.

″¿Me va a hacer usted muchas preguntas seguidas para que no pueda contestar?”, le ha preguntado Aguirre a Mendizábal. “Es una vergüenza es que se puedan sacar de la cárcel a condenados a 30 y 40 años para que me incriminen a mi porque soy la medalla de oro”, ha añadido la expolítica, que ha afirmado que ella es la medalla de oro para la Fiscalía.

Para acabar la charla, Aguirre se ha quejado que desde el programa le han afirmado que había sido invitada para hablar de los tuits de Pablo Echenique y de Pablo Iglesias y no de Bárcenas.