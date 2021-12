O Teo o Pablo

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, y el presidente del PP, Pablo Casado, en una foto de archivo.

La histeria de Pablo Casado, la agresividad de sus intervenciones y la pérdida de imagen como partido institucional del PP, preocupa entre los barones regionales. Si salen reforzados en las elecciones —Castilla y León y Andalucía— podrían montar un “Perbes” a Casado, pidiéndole que elija o la cabeza de Teodoro García Egea, el hombre que controla vida del presidente del PP, o la suya propia, ahora que el joven líder está más debilitado tras haberse equivocado en sus apuestas más personales: Cayetana Álvarez de Toledo e Isabel Díaz Ayuso.

¿Qué le pasa a Pablo Casado, por qué dice esas barbaridades, saltando todas las líneas rojas? Que si a los niños no se les deja ir al baño en Cataluña porque no hablan castellano, que si los socialistas son tan malos que no felicitan la Navidad a las familias, que si “¿qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma una responsabilidad?”. La respuesta es sencilla.

“Está histérico, desbordado. Entre Díaz Ayuso, Cayetana y Vox le asfixian. Pero sobre todo, sigue entregado en brazos de Teo, un tipo bruto y corto. Me refiero corto a qué solo sabe jugar a corto” responde una fuente del PP, casi susurrando, preocupada por la persecución que Egea ha iniciado, en busca de las filtraciones y de los simpatizantes de Ayuso o de Cayetana. “Se nos está pidiendo que elijamos bando, y no se trata de eso porque la guerra interna no conduce a nada”, apunta una de las señorías populares.