Sánchez: "La desconfianza con Pablo Iglesias es recíproca"

La situación política en España no se ha movido un ápice desde el pasado 25 de julio, cuando se produjo la investidura fallida de Pedro Sánchez. Si acaso hay un avance, y no optimista: la desconfianza entre el PSOE y Unidas Podemos “es recíproca”. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, insiste en la idea de apelar “a la responsabilidad” tanto el PP como Ciudadanos que, desde su punto de vista, pasa por su abstención en una otra posible investidura. Se evitaría con ello, según el líder del PSOE, que los partidos independentistas pudieran influir en la configuración del próximo Gobierno. Entre guiños a los partidos de derecha, Sánchez ha insistido en una idea fuerza: “Los españoles no merecen unas nuevas elecciones”.

En la comparecencia tras el tradicional encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio de Marivent (Palma de Mallorca), Sánchez ha insistido en que no “tira la toalla” en la formación de un nuevo Gobierno y, de hecho, ha presumido de sacar una lectura critica de su investidura fallida: es necesario empezar por los contenidos y por un programa común, ha resaltado.