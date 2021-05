TestaTonda ¿una cosa del azar?

La pequeña pieza de acabado curvo no solo une las materias primas, sino que es también el lugar de origen y conexión entre ellos; TestaTonda significa cabeza redonda en su lengua materna y su forma se adapta perfectamente a la composición del grupo, formado por diferentes elementos con competencias transversales. Me entrevisto con uno de los integrantes para que me cuente más acerca de esta pieza tradicional italiana.

Es fácil adivinar que la edición especial Pink is not dead está inspirada en el rosa, ¿cómo surgió?

La edición especial de la colección F4 surge de la magia de la producción. Disponemos de un gran taller donde, en este periodo, pasamos mucho tiempo inmersos en el polvo del prototipado. Un sistema estéreo difunde la misma música en el estudio y en el taller, creando una banda sonora real para las diferentes etapas de la obra. Una tarde, en el laboratorio, sonaba Never Mind the Bollocks, Here the Sex. La guitarra de Steve Jones parecía haber decidido sonar más fuerte que el ruido de la maquinaria, los pensamientos y las incertidumbres asociadas con este período en particular. Con cada pista, los riffs de guitarra, la batería y la voz de Johnny Rotten, parecían desafiar el estruendo de las máquinas y batirlo.